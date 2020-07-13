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Фильмы-головоломки для любителей загадок 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Далеко не для всех отдых подразумевает тотальное расслабление. Пока одни релаксируют, другие разгадывают игры разума, изучая витиеватые сюжетные линии. «Рамблер» нашел 5 фильмов, которые могут вскружить голову каждому.

«Остров проклятых»

кадр из к/ф «Остров проклятых»
Если вы будете изучать лучшие роли Леонардо Ди Каприо, то работа в «Острове проклятых» обязательно окажется в списке. По сюжету два американских судебных пристава отправляются на остров в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников.
В ходе расследования выясняется, что в больнице все не так просто — обманы и заточения, убийства и протесты обитают на богом забытой земле. Все это обрушивается на главного героя, который либо добирается до истины, либо сходит с ума, либо выдумал эту историю от и до, будучи узником. Ответ может дать лишь сам зритель.

«Двуличный любовник»

кадр из к/ф «Двуличный любовник»
Режиссером фильма стал Франсуа Озон, и если вы хоть немного знакомы с его творчеством, то должны ожидать чего-то странного, мистического и неясного. Мутными пятнами режиссер вырисовывает перед нами сюжет этого фильма: девушка влюбляется в своего психоаналитика, но через некоторое время обнаруживает «слепые зоны» в историях своего возлюбленного и начинает расследование. Конечно же, зря.
«Двуличный любовник» построен на метафорах, он шокирует и ужасает, провоцирует и восхищает, впрочем все очень в стиле французского режиссера.

«Прочь»

кадр из к/ф «Прочь»
Этот фильм точно порадует всех, кто заскучал от типичных ужастиков. В целом, знакомство с родителями, о котором повествует история, редко когда может пройти без эксцессов (особенно, когда речь идет о межрасовой паре). Но для главного героя, молодого фотографа из Нью-Йорка, поездка станет настоящим испытанием.
Разрыв шаблона начинается тогда, когда ты перестаешь понимать, а что, собственно, происходит? Ужас? Комедия? Триллер? И что со всем этим нужно делать и чувствовать. Сюжет основан на типичной семейной склке c примесью социального неравенства, но подан совершенно в новом ключе.
Комментарии
Фильмы , Видео , Двуличный любовник , Прочь , Остров проклятых , Слепая зона , Франсуа Озон , Леонардо ДиКаприо
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