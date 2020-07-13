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Фильмы, которые помогут пережить увольнение 

Полина Алферова 2 часа назад
Пандемия коронавируса стала причиной экономического кризиса в большинстве стран мира. Поэтому после карантина многие просто не смогли вернуться на любимую работу. Для них «Рамблер» подборку ободряющих картин.

«Элизабеттаун»

Дрю Бейлор (Орландо Блум) успешен и на работе, и в личной жизни. Он восемь лет занимается созданием спортивной обуви, а шеф относится к нему как родной отец. Но очередная идея приводит Дрю к краху. Его новые кроссовки не понравились покупателям, компания получила вместо прибыли миллионные убытки. Дрю увольняют, а девушка его бросает. Тогда же он получает сообщение от сестры, что умер их отец и едет на похороны в город Элизабеттаун, чтобы начать свою жизнь с чистого листа.

«Повар на колесах»

Карл Каспер (Джон Фавро) работает шеф-поваром в ресторане Лос-Анджелеса. Однако у него постоянный конфликт с хозяином ресторана, которому не по душе кулинарные опыты Карла. К тому же против него выступает именитый ресторанный критик. Карл срывается и в итоге теряет работу. Бывшая жена Инес (София Вергара) предлагает Карлу вместе с ней съездить в Майами, чтобы наладить отношения с сыном Перси (Эмджей Энтони). Эта поездка открывает новую страницу в жизни Карла.

«Мне бы в небо»

Райан Бингэм (Джордж Клуни) специализируется на увольнениях сотрудников. Компании нанимают его, чтобы он при сокращении работников сводил к минимуму вероятность судебных споров. Райан умеет сочувствовать, ободрять и убеждать, но его собственная жизнь состоит из бесконечных перелетов по всему миру. Он не собирается обременять себя семьей, и его все устраивает.
Однако грядущие перемены в фирме, где работает сам Райан, знакомство с новой сотрудницей Натали (Анна Кендрик), которая становится его ученицей, и связь с такой же вечной путешественницей Алекс (Вера Фармига) заставляют его задуматься о своем пути в жизни.

«Ларри Краун»

Ларри (Том Хэнкс) работал менеджером в сети супермаркетов, пока руководство не уволило его, так как у Ларри нет высшего образования. Ведь он стал работать сразу после службы на флоте. Тогда по совету соседа он поступает в колледж, чтобы в будущем избежать такой ситуации. Учебные будни и общение с однокурсниками из другого поколения кардинально меняют его жизнь.
Комментарии
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