Фильмы, которые помогут пережить увольнение 

Пандемия коронавируса стала причиной экономического кризиса в большинстве стран мира. Поэтому после карантина многие просто не смогли вернуться на любимую работу. Для них «Рамблер» подборку ободряющих картин.

Дрю Бейлор (Орландо Блум) успешен и на работе, и в личной жизни. Он восемь лет занимается созданием спортивной обуви, а шеф относится к нему как родной отец. Но очередная идея приводит Дрю к краху. Его новые кроссовки не понравились покупателям, компания получила вместо прибыли миллионные убытки. Дрю увольняют, а девушка его бросает. Тогда же он получает сообщение от сестры, что умер их отец и едет на похороны в город Элизабеттаун, чтобы начать свою жизнь с чистого листа.

Карл Каспер ( Джон Фавро ) работает шеф-поваром в ресторане Лос-Анджелеса. Однако у него постоянный конфликт с хозяином ресторана, которому не по душе кулинарные опыты Карла. К тому же против него выступает именитый ресторанный критик. Карл срывается и в итоге теряет работу. Бывшая жена Инес ( София Вергара ) предлагает Карлу вместе с ней съездить в Майами, чтобы наладить отношения с сыном Перси (Эмджей Энтони). Эта поездка открывает новую страницу в жизни Карла.

Райан Бингэм ( Джордж Клуни ) специализируется на увольнениях сотрудников. Компании нанимают его, чтобы он при сокращении работников сводил к минимуму вероятность судебных споров. Райан умеет сочувствовать, ободрять и убеждать, но его собственная жизнь состоит из бесконечных перелетов по всему миру. Он не собирается обременять себя семьей, и его все устраивает.

Однако грядущие перемены в фирме, где работает сам Райан, знакомство с новой сотрудницей Натали ( Анна Кендрик ), которая становится его ученицей, и связь с такой же вечной путешественницей Алекс ( Вера Фармига ) заставляют его задуматься о своем пути в жизни.