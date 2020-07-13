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Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов 

ТАСС и ещё 14 5 часов назад
Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля
Фото: depositphotos.com
Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии соотвествующих решений от региональных властей. Соответствующий приказ подписала в понедельник глава Минкультуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба министерства.
"13 июля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала новый приказ "О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)". В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.
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Фильмы , Другое , Ольга Любимова , Минкультуры
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