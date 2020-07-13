Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Картины, которые помогут почувствовать лето 

Полина Алферова 2 часа назад
Отличные фильмы с летним настроением
Фото: Кадр из фильма "Римские приключения"
Лето — самое жизнерадостное время года, когда даже пессимисты начинают верить в лучшее. «Рамблер» сделал подборку кинолент с летним настроением.

«Римские приключения»

Известный архитектор (Алек Болдуин) отправляется в Рим, чтобы вспомнить юность, и начинает увлекательное путешествие во времени. Клерк (Роберто Бениньи) просыпается знаменитым, но через некоторое время понимает, что популярность — это бремя. Молодожены из провинции переживают в Риме незабываемые приключения, а оперный режиссер (Вуди Аллен) занимается карьерой нового протеже, работника бюро ритуальных услуг. Все эти истории объединяет Вечный город и режиссер Вуди Аллен.

«50 первых поцелуев»

Генри Рот (Адам Сэндлер) живет на Гавайях и предпочитает короткие романы с туристками. Однажды он встречает обаятельную Люси, проводит с ней чудесный день, но на следующий обнаруживает, что девушка его не помнит. Родственники объясняют ему, что у Люси редкая форма амнезии после аварии — она помнит только то, что было до автокатастрофы, а все последующие дни просто стираются у нее из памяти. Но Генри чувствует, что по-настоящему влюбился и находит выход.

«Мамма Mia!»

Софи (Аманда Сейфрид) вместе с мамой Донной (Мерил Стрип) живут на греческом острове Калокаири. Софи собирается замуж и мечтает, чтобы ее повел к алтарю ее отец, о котором она ничего не знает. Чтобы выяснить этот вопрос, она приглашает на остров трех бывших ухажеров своей матери. Донна и ее подруги вспоминают бурную молодость, а Софи начинает сомневаться в принятом решении. Незамысловатый сюжет украшают вечные хиты легендарной группы «ABBA».

«Хороший год»

Биржевой трейдер Макс Скиннер (Рассел Кроу) неожиданно получает в наследство поместье в Франции от своего дяди-винодела. Он приезжает в Прованс, чтобы оценить и продать поместье, а потом снова вернуться в Лондон. Но неделя, проведенная на французском юге, незаметно меняет его взгляды на жизнь. Он неожиданно находит свою двоюродную сестру и встречает прекрасную Фанни (Марион Котийяр), хозяйку ресторана, и принимает неожиданное даже для себя решение.
Видео дня. Детективы, которые не отпускают ни на минуту
Комментарии
Фильмы , Хороший год , Мамма MIA! , 50 первых поцелуев , Адам Сэндлер , Алек Болдуин , Роберто Бенинья , Аманда Сейфрид , Рассел Кроу , Мерил Стрип
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие роли Харрисона Форда
Лучшие роли Харрисона Форда
Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля
Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля
Вопросы из «Своей игры», которые ставят в тупик
Вопросы из «Своей игры», которые ставят в тупик
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
На кого звезда «Моей прекрасной няни» оставила внучку
44:12
На кого звезда «Моей прекрасной няни» оставила внучку
Актеры
Тайная история, изменившая жизнь Райкина
44:07
Тайная история, изменившая жизнь Райкина
Актеры
Звезды российских сериалов 2000-х, ушедшие в тень
10:57
Звезды российских сериалов 2000-х, ушедшие в тень
Актеры Сериалы
Сиквелы, которых пришлось ждать слишком долго
11:12
Сиквелы, которых пришлось ждать слишком долго
Фильмы
Бедная русская эмигрантка, ставшая звездой Голливуда
03:53
Бедная русская эмигрантка, ставшая звездой Голливуда
Актеры
Почему Валентина Теличкина порвала с кино
03:12
Почему Валентина Теличкина порвала с кино
Актеры
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
11:43
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение