Отличные фильмы с летним настроением

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Лето — самое жизнерадостное время года, когда даже пессимисты начинают верить в лучшее. «Рамблер» сделал подборку кинолент с летним настроением.

«Римские приключения»

Известный архитектор ( Алек Болдуин ) отправляется в Рим, чтобы вспомнить юность, и начинает увлекательное путешествие во времени. Клерк ( Роберто Бениньи ) просыпается знаменитым, но через некоторое время понимает, что популярность — это бремя. Молодожены из провинции переживают в Риме незабываемые приключения, а оперный режиссер (Вуди Аллен) занимается карьерой нового протеже, работника бюро ритуальных услуг. Все эти истории объединяет Вечный город и режиссер Вуди Аллен.

Генри Рот ( Адам Сэндлер ) живет на Гавайях и предпочитает короткие романы с туристками. Однажды он встречает обаятельную Люси, проводит с ней чудесный день, но на следующий обнаруживает, что девушка его не помнит. Родственники объясняют ему, что у Люси редкая форма амнезии после аварии — она помнит только то, что было до автокатастрофы, а все последующие дни просто стираются у нее из памяти. Но Генри чувствует, что по-настоящему влюбился и находит выход.

Софи ( Аманда Сейфрид ) вместе с мамой Донной ( Мерил Стрип ) живут на греческом острове Калокаири. Софи собирается замуж и мечтает, чтобы ее повел к алтарю ее отец, о котором она ничего не знает. Чтобы выяснить этот вопрос, она приглашает на остров трех бывших ухажеров своей матери. Донна и ее подруги вспоминают бурную молодость, а Софи начинает сомневаться в принятом решении. Незамысловатый сюжет украшают вечные хиты легендарной группы «ABBA».