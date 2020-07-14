Названы самые харизматичные кинозлодеи десятилетия 

Видео рассказывает о самых харизматичных злодеях, которые появились в фильмах последнего десятилетия. Отрицательные герои в лентах порой выглядят ярче и выразительнее положительных. Так, отвратительный циничный рабовладелец в картине «Джанго освобождённый» (2012), которого сыграл Леонардо Ди Каприо, привлек куда больше внимания зрителей, чем другие персонажи. Публика буквально наслаждалась собственной ненавистью к этому герою, так что он заслуженно вошёл в число самых отталкивающих киногероев.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кто придумал снимать фильмы ужасов.