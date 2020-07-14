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Названы самые харизматичные кинозлодеи десятилетия 

Елена Красовская 8 часов назад
Видео рассказывает о самых харизматичных злодеях, которые появились в фильмах последнего десятилетия. Отрицательные герои в лентах порой выглядят ярче и выразительнее положительных. Так, отвратительный циничный рабовладелец в картине «Джанго освобождённый» (2012), которого сыграл Леонардо Ди Каприо, привлек куда больше внимания зрителей, чем другие персонажи. Публика буквально наслаждалась собственной ненавистью к этому герою, так что он заслуженно вошёл в число самых отталкивающих киногероев.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кто придумал снимать фильмы ужасов.
Фильмы , Видео , Джанго освобожденный , Леонардо ДиКаприо
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