В фильме рассказывается о канатоходце Тибуле. Вместе с оружейником Просперо и рабочим народом он борется с тиранами, тремя Толстяками, которые управляют государством, пока наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Им помогают доктор Гаспар и девочка-акробат Суок.

Алексей Баталов сам сыграл роль канатаходца Тибула. Актер решил выполнять все трюки самостоятельно, не привлекая дублера. В "Трех толстяках" он сам прошелся над площадью по канату. При этом у Баталова даже не было страховки.

Кадр из фильма "Три толстяка"

На подготовку к трюкам ушло больше года. В этом Баталову помогла его жена — цирковая артистка Гитана Леонтенко. Однако, в итоге, актеру не понравились отснятые кадры.