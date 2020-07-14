Фильм-сказка "Три толстяка" по повести Юрия Олеши вышел в 1966 году. Сценаристом и режиссером картины стал Алексей Баталов. Он же сыграл одну из главных ролей. Однако в фильме актеру понравилось не все, и он резко высказался о съемках. "Рамблер" рассказывает, почему.
В фильме рассказывается о канатоходце Тибуле. Вместе с оружейником Просперо и рабочим народом он борется с тиранами, тремя Толстяками, которые управляют государством, пока наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Им помогают доктор Гаспар и девочка-акробат Суок.
Алексей Баталов сам сыграл роль канатаходца Тибула. Актер решил выполнять все трюки самостоятельно, не привлекая дублера. В "Трех толстяках" он сам прошелся над площадью по канату. При этом у Баталова даже не было страховки.
Кадр из фильма "Три толстяка"
На подготовку к трюкам ушло больше года. В этом Баталову помогла его жена — цирковая артистка Гитана Леонтенко. Однако, в итоге, актеру не понравились отснятые кадры.
«К монтажу подготовили кадры с нами, это был позор! Кирпичные лица, синие ноги… А ведь это центральная сцена, весь сюжет на ней завязан… Я был очень молод и пошел на риск. В здравом уме такого, конечно, сделать было нельзя», — рассказал потом Алексей Баталов.