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Русские хорроры, которые смотрят на Западе 

Диана Товсепова 1 час назад
Российские киноленты не всегда с восторгом принимает отечественный зритель, однако оказывается хорроры, произведенные в РФ, иногда становятся популярными на Западе. "Рамблер" разбирался в наших фильмах-ужасах, которые с успехом "пошли по миру".

Русалка. Озеро мертвых

Кадр из фильма "Русалка. Озеро мертвых"
Картина 2018 года режиссера Святослава Подгаевского рассказывает страшную мистическую историю о русалке, разлучающей жениха и невесту накануне свадьбы. Встретившись с этим существом, мужчина теряет силы, а его возлюбленная пытается спасти отношения. Но на самом деде, это русалка жаждет мести.
Российская картина снискала популярность за рубежом, и ее купили 154 страны, включая Америку и европейские государства.

Проклятая

Кадр из фильма "Проклятая"
Фильм режиссера Павла Латушкина прошел незаметно для отечественного зрителя, но "выстрелил" за рубежом.
Это вторая попытка создателей снять фильм о девушке, получившей страшную аудиозапись и отправившуюся на поиски своего одноклассника в деревню. Камерная картина, снятая на небольшие деньги, нашла своего зрителя и вышла в прокат в США, Великобритании, Канаде, Японии и Китае.

Невеста

Кадр из фильма "Невеста"
Еще один фильм режиссера Святослава Подгаевского. Девушка Настя приезжает к родственникам своего жениха, которыенастаивают традиционной для их семьи свадебной церемонии. А дальше начинается настоящий кошмар. Лента была успешна и в российском прокате, и за границей — Netflix даже купил его для латиноамериканского зрителя.
Комментарии
Фильмы , Видео , Проклятые , Проклятая , Невеста , Павел Латушкин , Святослав Подгаевский , Netflix
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