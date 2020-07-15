Мультфильмы СССР, которые пугали в детстве 

С героями этих мультфильмов не сравнится ни один современный злодей. «Рамблер» сделал подборку советских мультиков, которые многих пугали в детстве.

Мультфильм повествует о всемогущем халифе, в руки которого попал волшебный порошок, вдохнув который можно превратиться в любое животное. Однако есть одно правило — ни в коем случае нельзя смеяться, иначе человек забудет волшебное слово «Мутабор» и навсегда останется животным.

«Большой Тылль»

Кадр из мультфильма «Большой Тылль»

Мультфильм рассказывает народное предание о богатыре-великане Большом Тылле. Он занимался земледелием и помогал своему народу. У Большого Тылля была возлюбленная Пирет и злейший враг — Нечистый. Однажды на острове, где он жил, началась война, в которой Тылль потерял сначала Пирет, а затем и свою жизнь. После смерти Тылль превратился в скалу.

«Фру-89. Слева направо»

Кадр из мультфильма «Фру-89. Слева направо»

Перед зрителем слева направо движутся различные существа, которые необычно взаимодействуют между собой. Существует легенда, что некоторые образы для этого мультфильма создавали пациенты психиатрической больницы.

«Бескрылый гусенок»

Кадр из мультфильма «Бескрылый гусенок»