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Мультфильмы СССР, которые пугали в детстве 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Мультфильмы СССР, которые пугали в детстве
Фото: Кадр из мультфильма «Халиф-аист»
С героями этих мультфильмов не сравнится ни один современный злодей. «Рамблер» сделал подборку советских мультиков, которые многих пугали в детстве.

«Халиф-аист»

Мультфильм повествует о всемогущем халифе, в руки которого попал волшебный порошок, вдохнув который можно превратиться в любое животное. Однако есть одно правило — ни в коем случае нельзя смеяться, иначе человек забудет волшебное слово «Мутабор» и навсегда останется животным.

«Большой Тылль»

Кадр из мультфильма «Большой Тылль»
Мультфильм рассказывает народное предание о богатыре-великане Большом Тылле. Он занимался земледелием и помогал своему народу. У Большого Тылля была возлюбленная Пирет и злейший враг — Нечистый. Однажды на острове, где он жил, началась война, в которой Тылль потерял сначала Пирет, а затем и свою жизнь. После смерти Тылль превратился в скалу.

«Фру-89. Слева направо»

Кадр из мультфильма «Фру-89. Слева направо»
Перед зрителем слева направо движутся различные существа, которые необычно взаимодействуют между собой. Существует легенда, что некоторые образы для этого мультфильма создавали пациенты психиатрической больницы.

«Бескрылый гусенок»

Кадр из мультфильма «Бескрылый гусенок»
Мультфильм создан режиссером Оксаной Черкасовой по мотивам чукотской сказки. Эту историю рассказывает ворон Кутх. Бескрылый гусенок, который потерял маму, бродил по свету, пока однажды его не отправили под землю, где его окружили чудовища.
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Комментарии 1
Фильмы , Халиф-аист , Оксана Черкасова
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