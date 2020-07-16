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Названы 10 самых популярных фильмов Netflix 

Ревизор.ru и ещё 4 1 час назад
Названы 10 самых популярных фильмов Netflix
Фото: Ревизор.ru
Команда Netflix впервые составила топ-10 самых популярных оригинальных фильмов сервиса, цитируют СМИ. При формировании рейтинга учитывалось количество просмотров за первые четыре недели.
Недавно Netflix изменил правила подсчёта данных. Раньше за просмотр считалось знакомство пользователя с 70 процентов сериала или фильма. Теперь просмотр засчитывают, даже если обладатель аккаунта посмотрел хотя бы две минуты.
Так или иначе, список самых просматриваемых в первый месяц лент выглядит следующим образом (в скобках указано количество просмотров):
  1. "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 миллионов раз);
  2. "Птичий короб" (89 миллионов раз);
  3. "Правосудие Спенсера" (85 миллионов раз);
  4. "Призрачная шестёрка" (83 миллиона раз);
  5. "Загадочное убийство" (73 миллиона раз);
  6. "Ирландец" (64,2 миллиона раз);
  7. "Тройная граница" (63 миллиона раз);
  8. "Не та девушка" (59 миллионов раз);
  9. "Платформа" (56,2 миллиона раз);
  10. "Идеальное свидание" (48 миллионов раз).
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Фильмы , Ирландец , Netflix
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