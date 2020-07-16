Названы 10 самых популярных фильмов Netflix 

Команда Netflix впервые составила топ-10 самых популярных оригинальных фильмов сервиса, цитируют СМИ. При формировании рейтинга учитывалось количество просмотров за первые четыре недели.

Недавно Netflix изменил правила подсчёта данных. Раньше за просмотр считалось знакомство пользователя с 70 процентов сериала или фильма. Теперь просмотр засчитывают, даже если обладатель аккаунта посмотрел хотя бы две минуты.