Названы 10 самых популярных фильмов Netflix 

Команда Netflix впервые составила топ-10 самых популярных оригинальных фильмов сервиса, цитируют СМИ. При формировании рейтинга учитывалось количество просмотров за первые четыре недели.
Недавно Netflix изменил правила подсчёта данных. Раньше за просмотр считалось знакомство пользователя с 70 процентов сериала или фильма. Теперь просмотр засчитывают, даже если обладатель аккаунта посмотрел хотя бы две минуты.
Так или иначе, список самых просматриваемых в первый месяц лент выглядит следующим образом (в скобках указано количество просмотров):
- "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 миллионов раз);
- "Птичий короб" (89 миллионов раз);
- "Правосудие Спенсера" (85 миллионов раз);
- "Призрачная шестёрка" (83 миллиона раз);
- "Загадочное убийство" (73 миллиона раз);
- "Ирландец" (64,2 миллиона раз);
- "Тройная граница" (63 миллиона раз);
- "Не та девушка" (59 миллионов раз);
- "Платформа" (56,2 миллиона раз);
- "Идеальное свидание" (48 миллионов раз).