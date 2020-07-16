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Оператор «Бриллиантовой руки» скончался от коронавируса 

Национальная Служба Новостей и ещё 16 5 часов назад
Оператор «Бриллиантовой руки» скончался от коронавируса
Фото: Национальная Служба Новостей
Известный советский кинооператор Игорь Черных ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. По информации главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, он скончался от коронавируса. «Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом», — говорится в сообщении Союза. Черных окончил операторский факультет ВГИК, затем работал оператором-постановщиком на «Мосфильме». В его профессиональном портфолио более 20 фильмов, в том числе «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Большая дорога», «Особо важное задание», «Емельян Пугачёв». Черных — один из первых операторов, освоивших подводную съёмку. В 1988 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
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Фильмы , Бриллиантовая рука , Игорь Черных
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