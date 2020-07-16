Завершился кинофестиваль «В кругу семьи»

По словам президента Международного кинофестиваля «В кругу семьи» Александра Ковтунца: «Мы опробовали новый для себя формат, расширили границы и не зря — на всех онлайн-трансляциях кинофестиваля просто невероятная активность зрителей! Это доказывает — то, что мы делаем, волнует людей и неважно, как далеко мы друг от друга находимся. Интернет объединяет людей, особенно при просмотре по-настоящему позитивного контента, затрагивающего душу и сердце. У интернет-аудитории есть потребность в качественном позитивном контенте, люди стремятся узнать что-то новое на лекциях, мастер-классах, молодёжном Всероссийском Слёте и увидеть доброе семейное и детское кино. Получилось, что 15-летие кинофестиваля мы отпраздновали вместе со всей Россией!»

Мероприятия фестиваля в прямом эфире социальной сети Одноклассники посмотрело более 7,2 миллиона человек.

В течение фестиваля на платформе онлайн-кинотеатра «Окко» зрители посмотрели 18 фильмов из 15 стран мира — смешные и философские, ироничные и грустные, комедии и драмы — разные по жанру и проблематике — все они были о семье, о том, как живут современные родители, дети и родственники в разных странах. С нами на связи в онлайн-трансляции было международное жюри и представители фильмов из многих стран мира.

В рамках фестиваля прошел Второй Всероссийский слет детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба

Деловая программа — это уже неотъемлемая часть Фестиваля, которая с каждым разом становится всё более объемной, яркой, насыщенной. Первый блок Деловой Программы прошёл онлайн специально для ярославцев с 4 по 6 июля. Она включала краткосрочные онлайн-курсы по обучению блогерству и новым информационным возможностям в интернете. Вторая часть Деловой программы прошла также онлайн, но уже для жителей всей России с 9 по 12 июля. В этом году тема очень актуальная и остросоциальная «Семья и вызовы времени».

Ещё одной новой формой Деловой программы стал общественный дискуссионный клуб, в какой-то мере заменивший круглые столы. Многие гости смогли прийти в студию прямого эфира, часть участников подключились в видеоформате. Говорили о такой важной теме как онлайн-образование. Разговор получился насыщенным, споры были жаркими, выводы — действенными.

14 июля состоялась торжественная Церемония закрытия ХV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

На Церемонии закрытия кинофестиваля были подведены итоги конкурсных кинопоказов фильмов и представители жюри огласили номинантов. В студии присутствовал председатель жюри Основного конкурса — Станислав Любшин , а также члены жюри: продюсер и сценарист Артем Виткин.

Пресс-служба

По видеосвязи подключились в прямой эфир остальные члены жюри из разных уголков мира: Алан Грин (США) — американский кинопрокатчик, консультант по кино и телевидению с более чем 30-летним опытом работы; Юрате Пазикаите (Литва) — Директор Вильнюсского бюро фильмов; Cсакет Бехл (Индия) — продюсер, режиссер, на данный момент два его фильма транслируются на Netflix и один на Amazon Антон Данилов (Россия) — руководитель направления креативные проекты и продуктовые интеграции в OK, Mail.ru group

В конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества в номинации «Лучший фильм» детского конкурса победил фильм «Охотники на ведьм» (Сербия-Македония), режиссер Рашко Милькович, как и в номинации — «Лучшая детская роль» — победил актёр Михайло Милавич, сыгравший главную роль Йована в фильме «Охотники на ведьм».

Представители жюри основной программы после жарких споров огласили номинантов: Гран-При получила картина из Ирана — «Замок мечты», режиссёр Реза Миркарими. Приз за лучшую режиссёрскую работу присудили Яне Титовой и её фильму «Доза счастья» (Болгария). Лучшая операторская работа — Нонато Стела в бразильской драме «Продавец мечты», режиссёр Жайме Монжардим; «Лучшая женская роль» — Валентина Каролева, сыгравшая главную роль в фильме «Доза счастья». За «лучшую мужскую роль» награжден Сесар Тронкосо из «Продавца мечты».

«I Специальный приз жюри» отдан бразильскому актёру Антонио Петрин за выдающееся исполнение роли второго плана в фильме «Возвращение в Маракану». «II Специальный приз жюри» присужден за лучшую детскую роль, за выдающиеся способности и проникновение в суть актёрской работы актрисе Нюша Алипур, сыгравшей в фильме «Замок мечты». «III Специальный приз жюри» присужден за показанный реализм и трагическую жизнь нашей молодежи в 90-е г. литовской драме «Сердце», режиссер Юстинас Крисюнас.

Зрительские симпатии в этом году были отданы посредством подсчёта количества просмотров и лайков на сайте фестиваля фильму «Доза счастья».

Большинство победителей были также на видеосвязи в студии и принимали поздравления!