Кто выполнял мототрюки в «Укротительнице тигров» 

Герой видео — советский актёр Павел Кадочников. Кадочников был кумиром нескольких поколений зрителей, ему удавались самые разные образа от драматических до комических. Правда, иногда поклонники актёра сочиняли о нём небылицы. Так, говорили, что у Кадочникова был роман с партнёршей по фильму «Укротительница тигров» (1954) Людмилой Касаткиной. Действительно ли у них завязались отношения и почему актёр решился выполнять опасные цирковые трюки сам, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисами из советских сказок.