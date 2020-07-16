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Кто выполнял мототрюки в «Укротительнице тигров» 

Елена Красовская 1 час назад
Герой видео — советский актёр Павел Кадочников. Кадочников был кумиром нескольких поколений зрителей, ему удавались самые разные образа от драматических до комических. Правда, иногда поклонники актёра сочиняли о нём небылицы. Так, говорили, что у Кадочникова был роман с партнёршей по фильму «Укротительница тигров» (1954) Людмилой Касаткиной. Действительно ли у них завязались отношения и почему актёр решился выполнять опасные цирковые трюки сам, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисами из советских сказок.
Фильмы , Актеры , Видео , Укротительница тигров , Павел Кадочников , Людмила Касаткина
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