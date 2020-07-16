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Netflix создаст фильм о юной мореплавательнице Джессике Уотсон 

News.ru 1 час назад
Netflix создаст фильм о мореплавательнице Уотсон
Фото: News.ru
Стриминговый сервис Netflix запустил в производство фильм, посвящённый австралийской мореплавательнице Джессике Уотсон. В 2009 году они стала самой молодой путешественницей, в одиночку совершившей кругосветный тур под парусом.
Режиссёром выступит Сара Спиллейн, известная по ленте «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи в главной роли. Сценарий напишет Кэти Рэндалл, сообщает Variety.
Я надеюсь, что картина вдохновит людей по всему миру попробовать себя в парусном спорте и также следовать вперёд за приключениями, — прокомментировала проект Уотсон.
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Фильмы , Кристина Риччи , Netflix
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