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Стала известна дата релиза фильма «Цой» с Андреевой и Цыгановым 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Стала известна дата релиза фильма «Цой»
Фото: Teleprogramma.pro
Компания Sony Pictures объявила долгожданную дату релиза фильма «Цой», над которым давно трудится режиссер Алексей Учитель.
Зрители смогут посмотреть картину в кинотеатрах уже 27 августа, разумеется, если ограничительные меры по борьбе с коронавирусом не будут усилены. Главные роли в проекте исполнили Марьяна Спивак, Евгений Цыганов, Паулина Андреева и другие.
Как рассказал сам режиссер, он был лично знаком со всемирно известным музыкантом, а также с его друзьями и родными. Учитель отметил, что ему дороги воспоминания об артисте, его высокие человеческие качества и сала таланта, который даже спустя десятилетия удивляет слушателей.
Стоит отметить, что главным героем в фильме будет вовсе не лидер группы «Кино». Лента расскажет историю жизни Павла Шелеста, который оказался водителем того самого автобуса, с которым и столкнулся музыкант. Разумеется, после того рокового дня жизнь Шелеста изменилась навсегда.
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Комментарии
Фильмы , Паулина Андреева , Алексей Учитель , Марьяна Спивак , Евгений Цыганов
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