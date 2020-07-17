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Стала известна дата выхода фильма «Цой» 

Диана Товсепова 7 часов назад
Стала известна дата выхода фильма «Цой»
Фото: МАММ / МДФ
Компания Sony Pictures объявила дату релиза долгожданного фильма «Цой», над которым давно работает режиссер Алексей Учитель.
Оказывается, зрители увидят киноленту в ближайшем времени. Так, если ограничения из-за пандемии не будут усилены, фильм покажут в кинотеатрах РФ уже 27 августа.
Главные роли в проекте исполнили Марьяна Спивак, Евгений Цыганов, Паулина Андреева и другие.
Интересно, что режиссер был знаком с легендарным Виктором Цоем лично, а также знал его родных и друзей. Алексей Учитель отметил, что ему дороги и человечкие качества музыканта, и сила его таланта, и воспоминания о нем.
Стоит отметить, что фильм расскажет историю жизни Павла Шелеста, оказавшегося водителем того автобуса, с которым и столкнулся артист. Жизнь Шелеста после того случая в корне изменилась.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие новые фильмы о 90-х следует посмотреть.
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