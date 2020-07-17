Стала известна дата выхода фильма «Цой» 

Компания Sony Pictures объявила дату релиза долгожданного фильма «Цой», над которым давно работает режиссер Алексей Учитель

Оказывается, зрители увидят киноленту в ближайшем времени. Так, если ограничения из-за пандемии не будут усилены, фильм покажут в кинотеатрах РФ уже 27 августа.

Интересно, что режиссер был знаком с легендарным Виктором Цоем лично, а также знал его родных и друзей. Алексей Учитель отметил, что ему дороги и человечкие качества музыканта, и сила его таланта, и воспоминания о нем.

Стоит отметить, что фильм расскажет историю жизни Павла Шелеста, оказавшегося водителем того автобуса, с которым и столкнулся артист. Жизнь Шелеста после того случая в корне изменилась.