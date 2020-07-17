5 фильмов с необычной историей создания

Обычно сценарии фильмов основаны на романах, рассказах, статьях или событиях из жизни. Но некоторые из них вдохновлены нестандартными материалами. Создание первого фильма о капитане Джеке Воробье, к примеру, отличается своей уникальной историей: картина появилась благодаря одноименному аттракциону в Диснейленде. Серия фильмов «Пираты Карибского моря» не всегда держала планку качества, но стала одной из самых популярных современных франшиз.

"Мак и я" (1988) — Макдоналдс

Как и в ситуации «Пиратов Карибского моря», вдохновением для детского фантастического фильма «Мак и я» стало популярное место. Хотя эта история не кажется столь же волшебной: в эпоху развития концепции скрытой рекламы сеть быстрого питания «Макдоналдс» и создатели фильма договорились продвигать взаимные проекты. Влияние Макдоналдса кроется даже в названии: главного героя, чудаковатого инопланетянина, зовут Мак. Там также фигурирует пятиминутная сцена танца Рональда Макдональда. Реализация нестандартной идеи не привела к успеху: назойливый продакт-плейсмент отнес «Мак и я» к числу худших фильмов в истории мирового кинематографа. Картина сохраняет шокирующий рейтинг 0% на сайте Rotten Tomatoes.

Гораздо более поэтичным источником вдохновения для фильмов может быть музыка. Фильм Эдгара Врайта «Малыш на драйве» повествует о молодом водителе, который возит преступников после ограблений под идеальные саундтреки. Альбом Orange (1994) группы The Jon Spencer Blues Explosion породил начальную задумку фильма. В 2003 году Райт создал музыкальное видео Blue Song для группы Mint Royale, показывая предысторию ранней концепции «Малыша на драйве». В видео главный герой играет водителя, который дожидается возвращения трех грабителей банка. Последовательность событий в клипе продиктована песней, что не сильно отличается от использования музыки в картине. Успех видеоклипа убедил Райта в большом потенциале своей идеи. В результате мы получили стильную и динамичную историю о профессиональном водителе-меломане.

То, как фильм выглядит, в конечном счете формирует представление о нем. Нередко произведения искусства вдохновляют отдельные сцены кинолент. В случае яркого и романтичного комедийного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» живописное произведение определило его исходный облик. Оригинальный ремейк истории принцессы навеян картиной французского художника Жана-Оноре Фрагонара. Работа повлияла не только на изображения второго плана и окружающей обстановки в мультфильме, но и на образ главной героини. На картине девушка летает на качелях, как Рапунцель на своих длинных золотистых волосах.

Фильм «Дом странных детей мисс Перегрин» режиссера Тима Бертона основан на одноименном романе Ренсома Риггза. Однако автор почерпнул вдохновение для книги из странных старых фото, которые определили стиль картины. Снимки, которые создатель произведения описывает как «странные настолько, что сложно описать словами», привлекли Тима Бертона к проекту. Даже смешанные отзывы на сайте Rotten Tomatoes указывают на отличительное изображение фильма: «Дом странных детей мисс Перегрин» оказывается подходящей парой характерному почерку Тима Бертона, несмотря на то что имеет прочную визуальную, нежели повествовательную основу».

В цифровом мире источниками вдохновения для фильмов выступают компьютерные игры. К сожалению, перенести видеоигру на большие экраны не так-то просто. Немногие из подобных картин получают широкую популярность. Однако в 2018 году вышла киноверсия серии видеоигр Tomb Raider 2013 года — «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли. Ее вариант персонажа предстает на экране более приземленной, чем загадочная героиня Анджелины Джоли во франшизе про Лару Крофт. Несколько напряженных сцен, взятых из игры, умело подобраны к развитию событий в фильме. Съемки второй части были запланированы на апрель 2020 года, но перенеслись из-за пандемии коронавируса.

Чего еще ожидать?

На стадии развития находится трилогия, в которой первой частью станет экранизация игры «Тетрис». Но что может быть интересного в складывании кубиков в нужные позиции? Текущее описание фильма сообщает, что фигурки обладают реальным практическим значением: в будущем 30XX году человечество путешествует со скоростью света на блочных космических кораблях, называемых Тетроидами. Дата выхода неизвестна. Продюсером картины станет Лоуренс Казаноф, имеющий опыт адаптации популярной видеоигры Mortal Combat.