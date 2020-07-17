Режиссеры часто используют свои работы, чтобы транслировать правдивую реальность нашей жизни, которая наполнена не только любовью, взаимовыручкой, но и бесконечной тоской, несправедливостью, да мало ли еще чем. «Рамблер» расскажет про три фильма о современной России, которые заставят задуматься.

«Левиафан»

«Айка»

Мы редко задумываемся о том, как живут люди, которые приехали на заработки из маленьких городов в Москву. С какими трудностями они сталкиваются, какой у них уклад жизни, где они лечатся и как выживают на мизерные зарплаты? «Айка» – бесконечно тяжелый фильм о судьбе мигрантки, который документально описывает все тяготы жизни в столице. Это такая «Москва слезам не верит», только гораздо более жестокая.