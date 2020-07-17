«Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус». Картина Звягинцева поражает всем: и красотой бескрайних просторов нашей родины, и тяжелым сюжетом о противостоянии маленького человека с властью, и бесконечно правдивыми героями, которые непременно западают в душу. Главная роль досталась Алексею Серебрякову
, который соверешнно точно передал характерный образ традиционного русского мужчины: смелого, честного, верящего в то, что завтра все обязательно станет лучше. Но станет ли?