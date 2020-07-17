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Фильмы о современной России, которые заставляют задуматься

Анастасия Иванова
3 часа назад
Комментарии6
Режиссеры часто используют свои работы, чтобы транслировать правдивую реальность нашей жизни, которая наполнена не только любовью, взаимовыручкой, но и бесконечной тоской, несправедливостью, да мало ли еще чем. «Рамблер» расскажет про три фильма о современной России, которые заставят задуматься.

«Левиафан»

кадр из к/ф «Левиафан»
«Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус». Картина Звягинцева поражает всем: и красотой бескрайних просторов нашей родины, и тяжелым сюжетом о противостоянии маленького человека с властью, и бесконечно правдивыми героями, которые непременно западают в душу. Главная роль досталась Алексею Серебрякову, который соверешнно точно передал характерный образ традиционного русского мужчины: смелого, честного, верящего в то, что завтра все обязательно станет лучше. Но станет ли?

«Айка»

кадр из к/ф «Айка»
Мы редко задумываемся о том, как живут люди, которые приехали на заработки из маленьких городов в Москву. С какими трудностями они сталкиваются, какой у них уклад жизни, где они лечатся и как выживают на мизерные зарплаты? «Айка» – бесконечно тяжелый фильм о судьбе мигрантки, который документально описывает все тяготы жизни в столице. Это такая «Москва слезам не верит», только гораздо более жестокая.

«Географ глобус пропил»

кадр из к/ф «Географ глобус пропил»
Первоначально всем советуют посмотреть этот фильм, чтобы насладиться шикарной актерской игрой Константина Хабенского. Глубокая работа о простом течении жизни среднестатистического человека, который от безденежья устраивается на нелюбимую работу и все в его жизни как-то тягостно. Но в отличие от других картин, этот фильм стоит посмотреть, чтобы найти в себе силы для перемен. Ведь всегда можно что-то изменить, не так ли?
Комментарии6
Фильмы,Видео,Москва слезам не верит,Айка,Географ глобус пропил,Алексей Серебряков,Константин Хабенский
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