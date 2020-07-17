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Более трети россиян заявили о готовности пойти в кинотеатры после открытия 

News.ru 2 часа назад
Треть россиян пойдут в кинотеатры после открытия
Фото: News.ru
Более трети россиян (42%) заявила о готовности пойти в кинотеатры сразу после того, как их снова откроют. Самой ожидаемой премьерой оказался игровой ремейк мультфильма «Мулан».
Согласно опросу, проведённому командой трекера «Кинозритель» в период с 22 по 28 июня, 15% людей намерены сходить в досуговые центры через 1-2 недели после открытия дверей. Примерно такое же количество опрошенных планируют переждать месяц.
5% потенциальных зрителей заявили, что не хотят посещать места массового скопления людей, пока не появится вакцина против COVID-19. Ещё четверть в принципе не скучает по просмотру фильмов на большом экране.
Больше 60% отметили, что не следят за новостями о кино, выходом трейлеров и графиком премьер, пока работа кинотеатров заморожена.
Среди тех, кто всё-таки ждут скорого открытия кинозалов ожидают, что владельцы предоставят все меры предосторожности для защиты от инфекций. Среди требований они выделили дезинфекция помещений после каждого сеанса, бесплатные антисептики, рассадка зрителей по правилам социальной дистанции и бесконтактная покупка билетов. При этом, 50% опрошенных хотели бы иметь возможность ожидать начала сеанса в зале, а не в толпе людей в холле.
Среди самых ожидаемых картин, помимо «Мулан», респонденты выделили «Чёрную Вдову», «King’s man: Начало», «Чудо-женщину: 1984», «Тихое место 2» и «Последнего богатыря». 19% россиян не будет покупать продукцию в кинобарах из-за боязни заболеть коронавирусом, а 15% откажется от еды и напитков, чтобы сэкономить.
В мае, согласно опросу Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, 32% россиян заявили о пойти в кинотеатры после их открытия. Большинство опрошенных — люди от 18 до 24 лет, писал NEWS.ru.
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Фильмы , Мулан , Последний богатырь
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