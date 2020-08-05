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«Матрица» оказалась метафорой о трансгендерах 

Lenta.ru и ещё 2 13 часов назад
«Матрица» оказалась метафорой о трансгендерах
Фото: Lenta.ru
Режиссер Лилли Вачовски подтвердила фанатскую теорию о том, что трилогия «Матрица» посвящена трансгендерам и гендерной идентичности. Интервью с кинематографисткой, в котором она раскрывает смысл и метафоры фильмов, опубликовано на YouTube-канале Netflix Film Club.

«Я рада, что люди говорят о фильмах "Матрица" через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти ленты оказались близки транс-персонам, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь», — призналась она.

Вачовски подчеркнула, что она счастлива, что оригинальная задумка фильма всплыла в фанатских теориях: «Это была наша изначальная концепция, но мир — я имею в виду кинокомпании — тогда еще не был готов к такому».
«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов. Режиссерами выступили братья Лоуренс и Эндрю Вачовски, которые затем сменили пол и стали Ланой и Лилли Вачовски.
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Фильмы , Матрица
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