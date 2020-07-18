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Сказки для взрослых: лучшие фильмы с Ренатой Литвиновой 

Анастасия Иванова 15 минут назад
Сказки для взрослых: фильмы с Ренатой Литвиновой
Фото: кадр из к/ф «Богиня: Как я полюбила»
Если вы хотите провести вечер легко и беззаботно, вам помогут фильмы с Ренатой Литвиновой. Необычная манера речи и красота этой женщины способны заворожить. «Рамблер» вспомнил 3 лучших фильма с актрисой.

«Небо. Самолет. Девушка»

кадр из к/ф «Небо. Самолет. Девушка»
Это ремейк фильма «Ещё раз про любовь», который в свое время наделал много шума. Кто-то ругал его за то, что фильм больше рассказывает об одиночестве, чем о любви. А кто-то наоборот называл ленту наиболее элегантной версией оригинала. В любом случае, отношения, которые не могут оформиться в стабильный союз: у него — командировки, у нее — рейсы, они всегда немного драматичные. Встречи на пустой стации метро «Арбатская», поцелуи на улице и холодная постель — это история о чувствах вопреки.

«Мне не больно»

кадр из к/ф «Мне не больно»
Фильм режиссера Алексея Балабанова, который совершенно не похож на другие его работы. Возможно, как раз из-за Литвиновой в главной роли. Получилась такая трепетная история любви и существования в капиталистическом обществе, которое определяет набор жизненных принципов главных героев. Возможно, деньги и важны — об этом сейчас все современное, но когда речь идет о любви, любви к человеку, любви к жизни — все будто бы резко меняется, и все материальное становится пылью.

«Богиня: Как я полюбила»

кадр из к/ф «Богиня: Как я полюбила»
Здесь Рената и актриса, и режиссер. Кажется, ей стоило начать снимать фильмы для самой себя, потому что более органичных ролей у нее никогда не было. Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное преступление. Но чтобы наказать злодеев, ей предстоит научиться любить. Основанный, на нашем сказочном культурном коде фильм, приводит зрителя к одной простой истине о том, в чем же таится смысл жизни.
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Комментарии
Фильмы , Мне не больно , Богиня: Как я полюбила , Алексей Балабанов , Рената Литвинова
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