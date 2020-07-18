Названа опасность порно для мужчин 

Мужчины, которые смотрят много порно, чаще страдают эректильной дисфункцией, а треть из них (35%) испытывают возбуждение от просмотра фильмов для взрослых чаще, чем от секса.

Исследователи попросили 3267 человек старше 16 лет в Бельгии и Дании ответить на 118 вопросов об онанизме, частоте просмотра порнофильмов и сексуальной активности.

«Мы выявили существенную связь между временем, проведенным за просмотром порнофильмов, и возрастающими проблемами с эректильной функцией во время секса», — рассказал Daily Mail ведущий автор исследования профессор Гюнтер де Вин из Университета Антверпена.

Из опрошенных мужчин среднее количество еженедельного просмотра порнофильмов составляло около 70 минут, причем большинство из них участвовали в актах самоудовлетворения от пяти до 15 минут.

«Нет никаких сомнений, что порно обусловливает то, как мы воспринимаем секс. Только 65% мужчин считают, что секс с партнершей возбуждает больше, чем просмотр порнофильмов. Кроме того, 20% уверены, что им нужно смотреть более экстремальное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, что и раньше. Мы полагаем, что проблемы эректильной дисфункции, связанные с порнографией, проистекают из этого недостатка возбуждения», — пояснил де Вин.

Исследование, представленное на виртуальном конгрессе Европейской ассоциации урологов, показало, что почти каждый четвертый (23%) человек в возрасте до 35 лет имеет некоторый уровень эректильной дисфункции. Исследователи говорят, что эта цифра оказалась выше, чем они ожидали.