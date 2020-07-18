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Netflix снимет шпионский триллер за 200 миллионов 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Netflix снимет шпионский триллер за 200 миллионов
Фото: Teleprogramma.pro
Студия Netflix планирует снять новый фильм с грандиозным бюджетом и звездным составом актеров. Картина «Серый человек» основана на одноименной серии бестселлеров Марка Грини. Для исполнения главных ролей выбраны настоящие звезды Голливуда — Крис Эванс и Райан Гослинг, а бюджет у ленты будет соответствующий, 200 миллионов долларов.
В успех проекта верится еще больше, когда узнаешь, что режиссерами станут братья Руссо, успешно снявшие «Зимнего солдата» и «Мстители: Финал» для студии Marvel. Разработкой сценария занимался Джо Руссо, а помогали ему в этом Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
Как сообщает издание Variety, фильм планирует возглавить полноценную франшизу, которая вполне сможет конкурировать с Джеймсом Бондом.
По сюжету бывший оперативник ЦРУ (Райан Гослинг) становится наемным убийцей, а преследует его бывший коллега (Крис Эванс). Точной даты выхода картины пока нет.
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Фильмы , Мстители: Финал , Райан Гослинг , Кристофер Маркус , Стивен Макфили , Джо Руссо , Крис Эванс , Джеймс Бонд , Netflix , ЦРУ
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