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Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов 

Полина Алферова 2 часа назад
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов
Фото: Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Известный стриминговый сервис опубликовал рейтинг самых успешных проектов. Он составлен по количеству просмотров за первые четыре недели после премьеры.
Первое место занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли (99 миллионов просмотров). Второе место осталось за «Птичьим коробом» с Сандрой Буллок (89 миллионов), третье — за «Правосудием Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).
Netflix засчитывает просмотр после 2 минут трансляции. Кроме того, в десятку самых известных картин попали «Призрачная шестерка» (83 миллиона), «Загадочное убийство» (73 миллиона), «Ирландец» (64 миллиона), «Тройная граница» (63 миллиона).
Большинство фильмов рейтинга появились на экранах в последние 12 месяцев.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стала известна дата выхода фильма «Цой».
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Фильмы , Ирландец , Сандра Буллок , Крис Хемсворт , Марк Уолберг , Netflix
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