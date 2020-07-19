Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов 

Известный стриминговый сервис опубликовал рейтинг самых успешных проектов. Он составлен по количеству просмотров за первые четыре недели после премьеры.
Первое место занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли (99 миллионов просмотров). Второе место осталось за «Птичьим коробом» с Сандрой Буллок (89 миллионов), третье — за «Правосудием Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).
Netflix засчитывает просмотр после 2 минут трансляции. Кроме того, в десятку самых известных картин попали «Призрачная шестерка» (83 миллиона), «Загадочное убийство» (73 миллиона), «Ирландец» (64 миллиона), «Тройная граница» (63 миллиона).
Большинство фильмов рейтинга появились на экранах в последние 12 месяцев.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стала известна дата выхода фильма «Цой».