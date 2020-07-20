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Согласны ли вы: 5 лучших фильмов про свадьбу 

WomanHit.ru 4 часа назад
Согласны ли вы: 5 лучших фильмов про свадьбу
Фото: WomanHit.ru
Если вы хотите окунуться в романтичную атмосферу праздника, посмотрите эти картины
Многие девушки мечтают о красивой свадьбе с любимым мужчиной, которая запомнилась бы на всю жизнь. Свадебные приготовления, выбор платья, девичник — все это заставляет кожу покрываться мурашками от волнения и мандража. Если вы хотите свадьбу, желаете окунуться в ее атмосферу после многих лет брака или вам просто нравится любоваться этим праздником со стороны, вы точно должны оценить подборку этих кинокартин.

«Свадебный переполох»

Один из самых популярных фильмов про свадьбы, а точнее, свадебного организатора Мэри, роль которой сыграла Дженнифер Лопес. Мэри настоящий профи своего дела: все свадьбы под ее руководством проходят без сучка и без задоринки. К тому же, героиня — карьеристка, и сама выходить замуж не собиралась, пока не встретила Стива. Когда Мэри в мечтах уже продумала концепцию собственной свадьбы, она узнала, что должна организовать праздник своему возлюбленному…с другой девушкой.

«Жених напрокат»

Главных героев сводит случай: Кэт в эскортном агентстве нанимает Ника в качестве сопровождающего на свадьбу сестры для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед бывшим, который будет шафером жениха. Герои изо всех сил изображают влюбленную парочку, и в какой-то момент понимают, что это уже не просто игра. Этот легкий фильм доказывает, что любовь действительно приходит тогда, когда ты ее не ждешь.

«Сбежавшая невеста»

Все знают прекрасный актерский дуэт Джулии Робертс и Ричарда Гира по легендарному фильму «Красотка». Однако есть еще один фильм, в котором эта пара производит настоящий фурор. Сбежавшая невеста — прозвище главной героини Мэгги, которая прославилась благодаря своей привычке сбегать из-под алтаря. Журналист Айк, узнав об этой истории, решил написать статью со слов бывшего жениха Мэгги — информация была не проверена и Айк потерял работу. После этого он отправляется в городок, где главная героиня уже готовится к четвертой свадьбе с новым мужчиной. Айк и Мэгги проводят много времени вместе, и невеста задается вопросом: придется ли ей сбегать еще раз?
Забавно, что Джулия Робертс отменила свою реальную свадьбу за два дня до церемонии в 1991 году. Так что, играя роль сбежавшей невесты в фильме 1999, она не понаслышке знала, что чувствовать.

«Я иду искать»

Этот фильм нельзя назвать романтической комедией или мелодрамой — это настоящий триллер о первой брачной ночи. Вместо того, чтобы насладиться временем с Алексом, новоиспеченная жена, Грейс, вынуждена играть с его родней…в прятки. Саму героиню ничего не смущает до того момента, пока она не узнает, что цель игры — убить невесту. Сможет ли Грейс выбраться из особняка сумасшедшей семейки живой? Посмотри фильм и узнаешь.

«Отец невесты»

Свадьба — знаменательный день не только для невесты и жениха, но и для их родителей. В фильме показаны трогательные эмоции отца невесты, который выдает единственную дочь замуж. Фильм сосредоточен вокруг его переживаний. Эта сентиментальная кинокартина отлично подходит для семейного просмотра. Приготовьте платочки — вы вряд ли сможете сдержать слезы.
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Комментарии
Фильмы , Сбежавшая невеста , Жених напрокат , Красотки , Красотка , Отец невесты , Свадебный переполох , Дженнифер Лопес , Джулия Робертс
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