Согласны ли вы: 5 лучших фильмов про свадьбу 

Если вы хотите окунуться в романтичную атмосферу праздника, посмотрите эти картины

Многие девушки мечтают о красивой свадьбе с любимым мужчиной, которая запомнилась бы на всю жизнь. Свадебные приготовления, выбор платья, девичник — все это заставляет кожу покрываться мурашками от волнения и мандража. Если вы хотите свадьбу, желаете окунуться в ее атмосферу после многих лет брака или вам просто нравится любоваться этим праздником со стороны, вы точно должны оценить подборку этих кинокартин.

Один из самых популярных фильмов про свадьбы, а точнее, свадебного организатора Мэри, роль которой сыграла Дженнифер Лопес . Мэри настоящий профи своего дела: все свадьбы под ее руководством проходят без сучка и без задоринки. К тому же, героиня — карьеристка, и сама выходить замуж не собиралась, пока не встретила Стива. Когда Мэри в мечтах уже продумала концепцию собственной свадьбы, она узнала, что должна организовать праздник своему возлюбленному…с другой девушкой.

Главных героев сводит случай: Кэт в эскортном агентстве нанимает Ника в качестве сопровождающего на свадьбу сестры для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед бывшим, который будет шафером жениха. Герои изо всех сил изображают влюбленную парочку, и в какой-то момент понимают, что это уже не просто игра. Этот легкий фильм доказывает, что любовь действительно приходит тогда, когда ты ее не ждешь.

Все знают прекрасный актерский дуэт Джулии Робертс и Ричарда Гира по легендарному фильму «Красотка» . Однако есть еще один фильм, в котором эта пара производит настоящий фурор. Сбежавшая невеста — прозвище главной героини Мэгги, которая прославилась благодаря своей привычке сбегать из-под алтаря. Журналист Айк, узнав об этой истории, решил написать статью со слов бывшего жениха Мэгги — информация была не проверена и Айк потерял работу. После этого он отправляется в городок, где главная героиня уже готовится к четвертой свадьбе с новым мужчиной. Айк и Мэгги проводят много времени вместе, и невеста задается вопросом: придется ли ей сбегать еще раз?

Забавно, что Джулия Робертс отменила свою реальную свадьбу за два дня до церемонии в 1991 году. Так что, играя роль сбежавшей невесты в фильме 1999, она не понаслышке знала, что чувствовать.

«Я иду искать»

Этот фильм нельзя назвать романтической комедией или мелодрамой — это настоящий триллер о первой брачной ночи. Вместо того, чтобы насладиться временем с Алексом, новоиспеченная жена, Грейс, вынуждена играть с его родней…в прятки. Саму героиню ничего не смущает до того момента, пока она не узнает, что цель игры — убить невесту. Сможет ли Грейс выбраться из особняка сумасшедшей семейки живой? Посмотри фильм и узнаешь.

Свадьба — знаменательный день не только для невесты и жениха, но и для их родителей. В фильме показаны трогательные эмоции отца невесты, который выдает единственную дочь замуж. Фильм сосредоточен вокруг его переживаний. Эта сентиментальная кинокартина отлично подходит для семейного просмотра. Приготовьте платочки — вы вряд ли сможете сдержать слезы.