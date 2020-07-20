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Смерти киногероев, заставившие зрителей рыдать 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о смертях киногероев, которые заставили зрителей проливать слёзы в кинотеатрах. И даже спустя несколько лет после премьер публика рыдает, вспоминая эти трогательные сцены. Один из самых популярных героев, скончавшихся прямо на глазах зрителей, — Джек Доусон из блокбастера «Титаник», снятого Джеймсом Кэмероном в 1997 году, но были в истории кино и другие персонажи, уход которых растрогал аудиторию.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы о перевоплощениях, которые держат в напряжении до конца.
Фильмы , Видео , Титаник , Джеймс Кэмерон
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