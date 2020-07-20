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Как снимали первый советский фильм про катастрофу 

Анастасия Иванова 1 час назад
Советский фильм «Экипаж», вышедший в свет в 1979 году, произвел настоящий фурор. Он открыл публике новый жанр кино — катастрофы. «Рамблер» расскажет несколько секретов об этой картине, и как она снималась.
Именно в фильме «Экипаж» впервые в отечественном кино была показана откровенная сцена.
Кроме того, эта картина стала первой спродюсированной, на нее выделил средства «Аэрофлот». До этого момента все фильмы снимали исключительно на государственные деньги.
Изначально создатели хотели дать картине название «Запас прочности». Но уже в ходе съемок было принято решение изменить его на «Экипаж».
Режиссер картины Александр Митта планировал собрать звездный состав актеров: Алексея Петренко, Николая Караченцова, Елену Проклову и Олега Даля. Все, кроме последнего сразу отказались. А Даль продержался всего две недели, после чего заявил о болезни и отказался продолжать.
Специально для сцены землетрясения в одном из заброшенных карьеров под Ялтой соорудили миниатюрный аэропорт и нефтеперерабатывающий завод.
Очень сложно было достать самолеты для съемок. Но удача повернулась к режиссеру лицом — в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за халатности загорелся Ту-154А, у которого совершенного не пострадала хвостовая часть.
Фильм «Экипаж» снискал небывалый успех. В 1980 году его посмотрели более 70 миллионов зрителей. В списке самых кассовых лент советского кинематографа он занимает шестое место.
Комментарии
Фильмы , Видео , Экипаж , Николай Караченцов , Александр Митта , Елена Проклова , Алексей Петренко , Аэрофлот
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