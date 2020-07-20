Как снимали первый советский фильм про катастрофу 

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Советский фильм «Экипаж» , вышедший в свет в 1979 году, произвел настоящий фурор. Он открыл публике новый жанр кино — катастрофы. «Рамблер» расскажет несколько секретов об этой картине, и как она снималась.

Именно в фильме «Экипаж» впервые в отечественном кино была показана откровенная сцена.

Кроме того, эта картина стала первой спродюсированной, на нее выделил средства «Аэрофлот» . До этого момента все фильмы снимали исключительно на государственные деньги.

Изначально создатели хотели дать картине название «Запас прочности». Но уже в ходе съемок было принято решение изменить его на «Экипаж».

Специально для сцены землетрясения в одном из заброшенных карьеров под Ялтой соорудили миниатюрный аэропорт и нефтеперерабатывающий завод.

Очень сложно было достать самолеты для съемок. Но удача повернулась к режиссеру лицом — в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за халатности загорелся Ту-154А, у которого совершенного не пострадала хвостовая часть.

Фильм «Экипаж» снискал небывалый успех. В 1980 году его посмотрели более 70 миллионов зрителей. В списке самых кассовых лент советского кинематографа он занимает шестое место.