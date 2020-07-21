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Факты о фильме «Гостья из будущего», которые от нас скрывали десятки лет 

Мира Маркина 2 часа назад
"Гостья из будущего" — одна из любимейших картин советских школьников. В 2020 году исполняется 35 лет со дня выхода на экраны знаменитой киноленты, но, даже несмотря на это, фильм любят и пересматривают до сих пор.
Для тех, кто хочет знать о картине немного больше, чем другие поклонники, "Рамблер" выбрал несколько фактов о "Гостье из будущего", о которых знают далеко не все.

Счастливая случайность

На роль девочки из будущего претендовало бессчетное множество актрис. Одной из претенденток на главную роль даже была Наталья Шанаева, которая в итоге сыграла Лену Домбазову. А вот Наташа Гусева не рассчитывала стать актрисой. Она лишь пришла на кастинг вместе с подругой для того, чтобы взять автограф у Кира Булычева. Но когда режиссер картины Павел Арсенов увидел Гусеву, у него не осталось сомнений, что именно она должна исполнить роль Алисы. Девочка же была смущена предложением режиссера и на вопрос о том, в каком году она родилась, ответила: "В 1872-м".

Обман зрения

Режиссер хотел снять здание будущего, но была проблема, — найти такое здание съемочной группе было не под силу. Компьютерной графики в то время не существовало, поэтому пришлось включать изобретательность. Художники картины создали маленькие полуметровые макеты зданий и подвешивали их в кадре на лесках. Так создавалось впечатление, что дом находится на заднем плане, а герои на переднем.
Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Хорошо забытое старое

Создатели фильма "Вторжения" намерены снять ремейк "Гостьи из будущего". Все сюжетные линии будут сохранены, лишнего в новую картину также добавлять не будут. Однако спецэффекты планируют использовать новейшие, понятные современным подросткам. Авторы "Вторжения" считают, что оригинальная версия фильма крайне устарела технически.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Вторжение , Гостья из будущего , Кир Булычев , Павел Арсенов
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