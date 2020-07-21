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Объявлен самый возмутительный фильм 2019 года 

Lenta.ru 2 часа назад
Объявлен самый возмутительный фильм 2019 года
Фото: Depositphotos
Британский совет по классификации фильмов (British Board of Film Classification Video Game Rating System) опубликовал на своем сайте данные о картинах, на которые чаще всего жаловались британцы.
За 12 месяцев организация получила 149 писем. Наибольшее число обращений было связано с лентой Тодда Филлипса «Джокер». Зрители посчитали, что вместо рейтинга 15+ она должна получить возрастное ограничение 18+. Проект раскритиковали из-за обилия жестоких сцен, а некоторые и вовсе посчитали, что его не стоило выпускать в прокат. При этом в организации заявили, что «Джокер» не представляет никакой опасности для психики аудитории.
В список фильмов, собравших наибольшее количество жалоб, также вошли «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Джон Уик 3» Чада Стахелски. В них обнаружили обилие сцен с насилием и сексом.
В 2017 году наибольшее возмущение у британских зрителей вызвал фантастический боевик «Логан» с Хью Джекманом. Лента получила 20 официально зарегистрированных жалоб.
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Фильмы , Логан , Джон Уик 3 , Фаворитка , Тодд Филлипс , Хью Джекман
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