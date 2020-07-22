Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Названа дата выхода фильма «Мажор» 

Киноафиша 39 минут назад
Названа дата выхода фильма «Мажор»
Фото: Кадр из сериала "Мажор"
В 2014 году на российском телевидении дебютировала многосерийная криминальная драма «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. История перевоспитания Игоря Соколовского, безответственного и хамоватого сына богатых родителей, была с восторгом принята отечественными зрителями. Впоследствии в эфир вышли еще два сезона «Мажора», права на показ сериала приобрел Netflix, а продюсеры из США, Германии и Польши запустили в производство собственные адаптации российского проекта.
Сейчас фанаты шоу с нетерпением ожидают четвертого сезона, съемки которого были перенесены из-за пандемии коронавируса, и выхода в прокат полнометражного «Мажора».
Съемки ленты уже завершены, однако до недавнего времени никакой информации о сроках ее релиза не оглашалось.
Управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика» решил раскрыть интригу и рассказал, когда «Мажор» доберется до кинотеатров:
«Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах. Мы были готовы выходить в сентябре».
Также Самохвалов пообещал, что в скором времени зрителям покажут первый тизер «Мажора». В отличие от сериала, фильм будет иметь более позитивный тон и по жанру напоминать комедийный боевик.
«Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю»,
— отметил он.
Напомним, что в большинстве городов России кинотеатры смогут открыться уже 1 августа.
Видео дня. Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
Киноафиша: последние новости
Райан Гослинг и Крис Эванс снимутся в самом дорогом фильме в истории Netflix Райан Гослинг и Крис Эванс снимутся в самом дорогом фильме в истории Netflix Ломая стереотипы: 5 фильмов с необычной историей создания Ломая стереотипы: 5 фильмов с необычной историей создания Культовую драму «Титаник» Джеймса Кэмерона превратят в настольную игру Культовую драму «Титаник» Джеймса Кэмерона превратят в настольную игру
Комментарии
Фильмы , Иван Самохвалов , Игорь Соколовский , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
Кем была первая жена Ивана Урганта
Кем была первая жена Ивана Урганта
Почему Баталов назвал «Трех толстяков» позором
Почему Баталов назвал «Трех толстяков» позором
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Самурайские ленты, которые нужно смотреть киноманам
12:11
Самурайские ленты, которые нужно смотреть киноманам
Фильмы
Сын Крачковской нелицеприятно высказался о коллегах
02:50
Сын Крачковской нелицеприятно высказался о коллегах
Актеры
Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы
10:01
Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы
Актеры
Почему бесследно исчезают герои киновселенной Marvel
07:18
Почему бесследно исчезают герои киновселенной Marvel
Фильмы
Что стало с юной актрисой из «Чужих писем»
03:23
Что стало с юной актрисой из «Чужих писем»
Актеры
Почему пропала с экранов Наталия Сайко
10:03
Почему пропала с экранов Наталия Сайко
Актеры
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
06:31
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение