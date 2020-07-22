Названа дата выхода фильма «Мажор» 

В 2014 году на российском телевидении дебютировала многосерийная криминальная драма «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. История перевоспитания Игоря Соколовского , безответственного и хамоватого сына богатых родителей, была с восторгом принята отечественными зрителями. Впоследствии в эфир вышли еще два сезона «Мажора», права на показ сериала приобрел Netflix , а продюсеры из США, Германии и Польши запустили в производство собственные адаптации российского проекта.

Сейчас фанаты шоу с нетерпением ожидают четвертого сезона, съемки которого были перенесены из-за пандемии коронавируса, и выхода в прокат полнометражного «Мажора».

Съемки ленты уже завершены, однако до недавнего времени никакой информации о сроках ее релиза не оглашалось.

Управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика» решил раскрыть интригу и рассказал, когда «Мажор» доберется до кинотеатров:

«Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах. Мы были готовы выходить в сентябре».

Также Самохвалов пообещал, что в скором времени зрителям покажут первый тизер «Мажора». В отличие от сериала, фильм будет иметь более позитивный тон и по жанру напоминать комедийный боевик.

«Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю»,

— отметил он.

Напомним, что в большинстве городов России кинотеатры смогут открыться уже 1 августа.