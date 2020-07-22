Как выглядят фильмы до и после обработки 

Видео рассказывает, как изменился мир кинематографа с появлением компьютерной графики. Раньше над фильмами работали сотни специалистов по гриму, декорациям, спецэффектам, а сегодня их вполне может заменить команда аниматоров. Компьютерщики помогают киношникам создавать грандиозные миры, которые раньше могли появиться лишь в нашем воображении. Как аниматоры рисуют обстановку и как выглядят фильмы, ещё не прошедшие компьютерную обработку, узнайте из ролика.