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Названа дата выхода фильма «Мажор» 

Мира Маркина 5 часов назад
Названа дата выхода фильма «Мажор»
Фото: Кадр из сериала "Мажор"
Управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика» назвал дату выхода фильма "Мажор" в широкий прокат.
Сериал "Мажор" стартовал на российском телевидении еще в 2014 году. Многосерийный фильм имел большой успех: права на показ сериала приобрел Netflix, а продюсеры из США, Германии и Польши запустили в производство собственные адаптации проекта.
Сейчас фанаты картины с нетерпением ждут четвертого сезона "Мажора" и выхода полнометражной киноленты. Как сообщил Иван Самохвалов, ее производство уже завершено:
«Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах. Мы были готовы выходить в сентябре».
Самохвалов также подчеркнул, что фильм в отличие от сериала будет иметь более позитивный тон. Первый тизер зрители смогут увидеть в ближайшее время:
«Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что Прилучный ужаснул подписчиков своим новым фото.
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Комментарии 4
Фильмы , Иван Самохвалов , Netflix
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