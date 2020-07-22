Названа дата выхода фильма «Мажор» 

Управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика» назвал дату выхода фильма "Мажор" в широкий прокат.

Сериал "Мажор" стартовал на российском телевидении еще в 2014 году. Многосерийный фильм имел большой успех: права на показ сериала приобрел Netflix , а продюсеры из США, Германии и Польши запустили в производство собственные адаптации проекта.

Сейчас фанаты картины с нетерпением ждут четвертого сезона "Мажора" и выхода полнометражной киноленты. Как сообщил Иван Самохвалов, ее производство уже завершено:

«Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах. Мы были готовы выходить в сентябре».

Самохвалов также подчеркнул, что фильм в отличие от сериала будет иметь более позитивный тон. Первый тизер зрители смогут увидеть в ближайшее время: