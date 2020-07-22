Названы лучшие ужастики 2020 года 

Эксперты составили рейтинг самых лучших фильмов ужасов 2020 года. Об этом пишет издание Сollider.
Так, в список лучших хорроров этого года попали фильмы «После полуночи», «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем в главной роли, «Иди к папочке», где сыграл Элайджа Вуд, и «Под водой» с Кристиан Стюарт. Помимо них, в рейтинг включили научно-фантастическую картину «Морские паразиты».
Кроме того, эксперты издания отметили такие ужастики, как «Пара нормальных», «Сторожа», «Платформа», «Реликвия», «Глотай», «Вивариум», «Гретель и Гензель», «Охота» и «Человек-невидимка».
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