Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Названы лучшие ужастики 2020 года 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названы лучшие ужастики 2020 года
Фото: depositphotos.com
Эксперты составили рейтинг самых лучших фильмов ужасов 2020 года. Об этом пишет издание Сollider.
Так, в список лучших хорроров этого года попали фильмы «После полуночи», «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем в главной роли, «Иди к папочке», где сыграл Элайджа Вуд, и «Под водой» с Кристиан Стюарт. Помимо них, в рейтинг включили научно-фантастическую картину «Морские паразиты».
Кроме того, эксперты издания отметили такие ужастики, как «Пара нормальных», «Сторожа», «Платформа», «Реликвия», «Глотай», «Вивариум», «Гретель и Гензель», «Охота» и «Человек-невидимка».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Netflix назвал свои самые популярные проекты.
Видео дня. Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
Фильмы , Охота , Человек-невидимка , Под водой , Элайджа Вуд , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Горячую кубинку признали самой популярной звездой
Горячую кубинку признали самой популярной звездой
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Партнерша Тома Круза открыла скользкую правду
03:47
Партнерша Тома Круза открыла скользкую правду
Фильмы Актеры
Почему Данелия не обрадовался Евгению Стеблову
26:10
Почему Данелия не обрадовался Евгению Стеблову
Актеры
Как выглядят фильмы до и после обработки
15:24
Как выглядят фильмы до и после обработки
Фильмы
Самурайские ленты, которые нужно смотреть киноманам
12:11
Самурайские ленты, которые нужно смотреть киноманам
Фильмы
Какие сериалы о подростках нужно смотреть взрослым
01:41
Какие сериалы о подростках нужно смотреть взрослым
Сериалы
Сын Крачковской нелицеприятно высказался о коллегах
02:50
Сын Крачковской нелицеприятно высказался о коллегах
Актеры
Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы
10:01
Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение