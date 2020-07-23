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Нолан назвал 30 своих любимых фильмов 

News.ru 47 минут назад
Нолан назвал 30 своих любимых фильмов
Фото: News.ru
Британский режиссёр Кристофер Нолан составил список фильмов, которые любит больше всего. В него попали в основном классические картины XX века.
Нолан упомянул две ленты прошлого десятилетия «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла и «Древо жизни» Терренса Малика. Кроме того, он включил в лист фантастические ленты «Бегущий по лезвию» и «Чужой» Ридли Скотта и «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда».
Как отмечает Far Out Magazine, упомянутую в списке картину «На западном фронте без перемен» Нолан показывал актёрам и съёмочной группе на площадке «Дюнкерка», а «Парней что надо» — на съёмках «Интерстеллара».
В списке также можно найти кинохиты, среди которых «Супермен», «2001 год: Космическая одиссея», «Спасти рядового Райана» и «Человек на Луне». Полный перечень доступен на сайте издания.
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Фильмы , Бегущий по лезвию , На западном фронте без перемен , 2001 год: Космическая одиссея , Спасти рядового Райана , Парни что надо , Чужой , Супермен , Человек на Луне , Интерстеллар , Древо жизни , Дюнкерк , Скотт Ридли , Кристофер Нолан , Дэмьен Шазелл , Терренс Малик
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