«Одно лицо»: совместное селфи Пугачевой и Орбакайте без макияжа впечатлило поклонников 

71-летняя Алла Пугачева всю самоизоляцию провела в семейном замке. Чтобы не рисковать, муж ей запрещал какое-то время даже в сад выходить. И будни Примадонны скрашивали любимые детки, двойняшки Гарри и Лиза — ребятам уже по шесть лет, но они очень смышленые и развитые не по годам.

больше по теме «Во дает!»: Лиза Галкина в куртке из денима и полосатых хлопковых брюках вышла на детскую площадкуМаленькая дочка Аллы Пугачевой смогла сама допрыгнуть до снаряда.

В изоляции пришлось отмечать и день рождения — в очень тесном семейном кругу. Старшая дочь, 49-летняя Кристина Орбакайте , провела карантин в Америке, а потому навестить мать в этот праздник, увы, не смогла. Напоминанием о том, что для любви детей и родителей преград не существует, стала публикация совместного селфи Аллы Борисовны с Кристиной. Она появилась в фан-группе и сразу же привлекла внимание поклонников. На снимке Пугачева и Орбакайте предстали без макияжа.

«Очень похожи. Чем старше становится Кристина, тем больше похожа на маму», «Две красавицы и умницы», «Одно лицо», «Как сестрички», «Время повернулось вспять», «Близняшки!» — удивились сходству фанаты. Кстати, многие замечают поразительное сходство младшей дочурки Пугачевой, Лизы Галкины, с мамой. Причем, не только внешне, но и характером. Да и сама Примадонна в одном из интервью говорила, что Лиза напоминает ей себя.