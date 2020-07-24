Хорошие фильмы о России, снятые иностранцами

Подавляющее число россиян убеждены в том, что снять хороший фильм о России способен лишь русский режиссер. В этом есть своя логика, однако вместе с тем существует ряд кинолент, опровергающих данное убеждение. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Любовь и смерть", 1975

Кадр из фильма "Любовь и смерть"

Вуди Аллен собрал в своей комедийной картине все нелепые стереотипы, комплексы и глупости о царской России, в которые верят американцы, и от души посмеялся над ними в своей фирменной манере. Картина удостоилась премии международного союза кинокритиков на Берлинском кинофестивале.

Кадр из фильма "Сталинград"

Немецкая драма режиссера Йозефа Фильсмайера повествует о кровопролитной битве за Сталинград зимой 1942 года. В 2013 году Федор Бондарчук снял свой "Сталинград", но, что удивительно, картина немцев получила гораздо больше положительных отзывов, чем фильм Бондарчука.

"Последнее воскресение", 2009