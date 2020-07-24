Хорошие фильмы о России, снятые иностранцами

Подавляющее число россиян убеждены в том, что снять хороший фильм о России способен лишь русский режиссер. В этом есть своя логика, однако вместе с тем существует ряд кинолент, опровергающих данное убеждение. Подробнее о них — в материале "Рамблера".
"Любовь и смерть", 1975
Кадр из фильма "Любовь и смерть"
Вуди Аллен собрал в своей комедийной картине все нелепые стереотипы, комплексы и глупости о царской России, в которые верят американцы, и от души посмеялся над ними в своей фирменной манере. Картина удостоилась премии международного союза кинокритиков на Берлинском кинофестивале.
"Сталинград", 1992
Кадр из фильма "Сталинград"
Немецкая драма режиссера Йозефа Фильсмайера повествует о кровопролитной битве за Сталинград зимой 1942 года. В 2013 году Федор Бондарчук снял свой "Сталинград", но, что удивительно, картина немцев получила гораздо больше положительных отзывов, чем фильм Бондарчука.
"Последнее воскресение", 2009
Кадр из фильма "Последнее воскресение"
Майкл Хоффман снял киноленту к 100-летию со дня смерти Льва Толстого. Фильм рассказывает о последнем периоде в жизни писателя, когда он с воспалением легких оказался на станции Астапово. Главные роли в фильме исполнили небезызвестные актеры: Кристофер Пламмер, Хелен Миррен и Джеймс МакЭвой. Картина была номинирована на два "Оскара".