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Откровенные фильмы, которые не стеснялись показывать в СССР 

Мира Маркина 8 часов назад
Фильмы, благодаря которым в СССР появился секс
Фото: Кадр из фильма "Эммануэль"
Многие привыкли считать, что в СССР секса не было, а значит, и откровенных фильмов не показывали. Советские режиссеры и правда были скованы цензурой, а вот их коллегам из других стран повезло больше. Именно благодаря открытости и раскованности зарубежных режиссеров, советским зрителям удалось увидеть интимные сцены на большом экране.
Подробнее о фильмах, которые пользовались наибольшей популярностью, — в материале "Рамблера".

"Эммануэль", 1974

Кадр из фильма "Эммануэль"
Картина повествует о сексуальных похождениях француженки Эммануэль, которая живет в Бангкоке. Супруг героини Жан знает обо всех интрижках жены, но они совершенно его не смущают. Герой уверен, что случайные связи раскрепощают его возлюбленную.
В СССР зрители буквально охотились за записями картины. Одним из распространителей фильма был Владимир Никишкин, который получил за незаконную деятельность три года с конфискацией.

"Турецкие наслаждения", 1974

Кадр из фильма "Турецкие наслаждения"
Фильм Пола Верховена, номинированный на "Оскар", рассказывает историю любви Эрика и Ольги. Их роман начинается как безумная интрижка, но очень скоро он перерастает в роковую любовь, которая не знает границ и условностей. Картина стала хитом в советском прокате, однако многие обвинили ее в пошлости.

"9 1/2 недель", 1986

Кадр из фильма "9 1/2 недель"
Несмотря на то, что кинолента была номинирована аж на три "Золотые малины", советские зрители приняли ее крайне тепло. Главные роли в фильме исполнили Микки Рурк и Ким Бейсингер, — они сыграли пару ненасытных любовников. Режиссер Эдриан Лайн хотел добиться от актеров максимальной искренности. Именно поэтому он запрещал Рурку и Бейсингер встречаться за пределами съемочной площадки.
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Фильмы , Оскар , Эммануэль , Пол Верховен , Ким Бейсингер , Микки Рурк
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