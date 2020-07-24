Фильмы, благодаря которым в СССР появился секс

Многие привыкли считать, что в СССР секса не было, а значит, и откровенных фильмов не показывали. Советские режиссеры и правда были скованы цензурой, а вот их коллегам из других стран повезло больше. Именно благодаря открытости и раскованности зарубежных режиссеров, советским зрителям удалось увидеть интимные сцены на большом экране.

Подробнее о фильмах, которые пользовались наибольшей популярностью, — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Эммануэль"

Картина повествует о сексуальных похождениях француженки Эммануэль, которая живет в Бангкоке. Супруг героини Жан знает обо всех интрижках жены, но они совершенно его не смущают. Герой уверен, что случайные связи раскрепощают его возлюбленную.

В СССР зрители буквально охотились за записями картины. Одним из распространителей фильма был Владимир Никишкин, который получил за незаконную деятельность три года с конфискацией.

"Турецкие наслаждения", 1974

Кадр из фильма "Турецкие наслаждения"

Фильм Пола Верховена , номинированный на "Оскар" , рассказывает историю любви Эрика и Ольги. Их роман начинается как безумная интрижка, но очень скоро он перерастает в роковую любовь, которая не знает границ и условностей. Картина стала хитом в советском прокате, однако многие обвинили ее в пошлости.

"9 1/2 недель", 1986

Кадр из фильма "9 1/2 недель"