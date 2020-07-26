На что пошел Михалков ради фильма «Пять вечеров» 

Картина «Пять вечеров» была поставлена по одноименной пьесе Александра Володина . По произведениям драматурга уже были ранее сняты такие фильмы как «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь» и другие. Но вот против экранизации пьесы «Пять вечеров» Володин категорически возражал. Почему драматург не хотел, чтобы снимали фильм по этому произведению и как Михалкову все же удалось настоять на своем, рассказывает «Рамблер».

Снять «Пять вечеров» Михалкову предложил Олег Табаков во время съемок картины «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Дело в том, что после окончания работы над первой частью фильма режиссеру было необходимо отложить съемки до зимы. Но сложность состояла в том, что было бы очень сложно вновь собрать съемочную группу в таком составе. Оператор Павел Лебешев предложил дерзкую идею — снять еще один фильм прямо между съемками двух частей картины про Обломова. Тогда-то Табаков и предложил взять в работу пьесу «Пять вечеров», чтобы на написание сценария ушло меньше времени.

Идея была, конечно, совершенной авантюрой: на работу над фильмом необходимо было потратить всего 25 дней. Это казалось тогда практически невозможным, но Михалков загорелся идеей.

На «Мосфильме» пришли в ужас от намерения режиссера и, разумеется, давать разрешение на такие съемки не собирались. Однако в дело вмешался случай. Одна из студий не справилась с запланированными съемками, годовой план был под угрозой срыва. На этом фоне авантюрная идея Михалкова была единственным спасением. Режиссеру дали добро на съемки и даже позволили без проб утвердить всех актеров.

Получив согласие киностудии, Михалков отправился к Александру Володину за разрешением на экранизацию пьесы. Но драматург давать зеленый свет не спешил. Во-первых, он сам считал «Пять вечеров» довольно слабой и устаревшей пьесой, а во-вторых, считал режиссера слишком молодым, чтобы правильно воссоздать атмосферу послевоенного времени, о котором шла речь в произведении. Но Михалкову удалось убедить Володина.

Драматург даже приезжал на съемочную площадку первой части «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Понаблюдав за работой Михалкова и всей съемочной группы, Володин, наконец, дал согласие на экранизацию пьесы.

Михалкову практически удалось уложиться в заявленные сроки: на работу над фильмом съемочная группа потратила 26 дней.