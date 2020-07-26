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На что пошел Михалков ради фильма «Пять вечеров» 

Александра Нечаева 5 часов назад
На что пошел Михалков ради фильма «Пять вечеров»
Фото: Кадр из фильма "Пять вечеров"
Картина «Пять вечеров» была поставлена по одноименной пьесе Александра Володина. По произведениям драматурга уже были ранее сняты такие фильмы как «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь» и другие. Но вот против экранизации пьесы «Пять вечеров» Володин категорически возражал. Почему драматург не хотел, чтобы снимали фильм по этому произведению и как Михалкову все же удалось настоять на своем, рассказывает «Рамблер».
Снять «Пять вечеров» Михалкову предложил Олег Табаков во время съемок картины «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Дело в том, что после окончания работы над первой частью фильма режиссеру было необходимо отложить съемки до зимы. Но сложность состояла в том, что было бы очень сложно вновь собрать съемочную группу в таком составе. Оператор Павел Лебешев предложил дерзкую идею — снять еще один фильм прямо между съемками двух частей картины про Обломова. Тогда-то Табаков и предложил взять в работу пьесу «Пять вечеров», чтобы на написание сценария ушло меньше времени.
Идея была, конечно, совершенной авантюрой: на работу над фильмом необходимо было потратить всего 25 дней. Это казалось тогда практически невозможным, но Михалков загорелся идеей.
На «Мосфильме» пришли в ужас от намерения режиссера и, разумеется, давать разрешение на такие съемки не собирались. Однако в дело вмешался случай. Одна из студий не справилась с запланированными съемками, годовой план был под угрозой срыва. На этом фоне авантюрная идея Михалкова была единственным спасением. Режиссеру дали добро на съемки и даже позволили без проб утвердить всех актеров.
Получив согласие киностудии, Михалков отправился к Александру Володину за разрешением на экранизацию пьесы. Но драматург давать зеленый свет не спешил. Во-первых, он сам считал «Пять вечеров» довольно слабой и устаревшей пьесой, а во-вторых, считал режиссера слишком молодым, чтобы правильно воссоздать атмосферу послевоенного времени, о котором шла речь в произведении. Но Михалкову удалось убедить Володина.
Драматург даже приезжал на съемочную площадку первой части «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Понаблюдав за работой Михалкова и всей съемочной группы, Володин, наконец, дал согласие на экранизацию пьесы.
Михалкову практически удалось уложиться в заявленные сроки: на работу над фильмом съемочная группа потратила 26 дней.
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Комментарии
Фильмы , Пять вечеров , С любимыми не расставайтесь , Несколько дней из жизни И.И. Обломова , Александр Володин , Павел Лебешев , Олег Табаков
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