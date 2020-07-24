Фильм с голой Асмус попал на Венецианский фестиваль

Со 2 по 12 сентября пройдет Венецианский Фестиваль. В его независимую программу Giornate degli autori вошли два российских фильма — «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева

Твардовский снял картину о теракте в театральном центре «На Дубровке», который произошел в 2002 году. Сюжет фильма строится вокруг истории потерявшей своих близких во время трагедии женщины.