Фильм с голой Асмус попал на Венецианский фестиваль

Со 2 по 12 сентября пройдет Венецианский Фестиваль. В его независимую программу Giornate degli autori вошли два российских фильма — «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева.
Твардовский снял картину о теракте в театральном центре «На Дубровке», который произошел в 2002 году. Сюжет фильма строится вокруг истории потерявшей своих близких во время трагедии женщины.
По сюжету картины Юрьева, пятнадцатилетний охотник Лешка отправится в опасное путешествие через бурлящие воды Берингова пролива, чтобы найти свою любовь. В фильме снялась актриса Кристина Асмус, которая снова предстала обнаженной, став участницей эротической сцены.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Министерство культуры запретило показывать драмы в кинотеатрах.