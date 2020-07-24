Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Новый фильм с Асмус без одежды оказался в центре внимания 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Фильм с голой Асмус попал на Венецианский фестиваль
Фото: Кадр из фильма "Китобой"
Со 2 по 12 сентября пройдет Венецианский Фестиваль. В его независимую программу Giornate degli autori вошли два российских фильма — «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева.
Твардовский снял картину о теракте в театральном центре «На Дубровке», который произошел в 2002 году. Сюжет фильма строится вокруг истории потерявшей своих близких во время трагедии женщины.
По сюжету картины Юрьева, пятнадцатилетний охотник Лешка отправится в опасное путешествие через бурлящие воды Берингова пролива, чтобы найти свою любовь. В фильме снялась актриса Кристина Асмус, которая снова предстала обнаженной, став участницей эротической сцены.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Министерство культуры запретило показывать драмы в кинотеатрах.
Видео дня. Как Иван Грозный чуть не сгубил Александра Михайлова
Фильмы , Филипп Юрьев , Кристина Асмус , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кинохиты 90-х, которые сегодня не хочется смотреть
Кинохиты 90-х, которые сегодня не хочется смотреть
Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых
Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых
Актеры, которых уволили в разгар съемок
Актеры, которых уволили в разгар съемок
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
02:52
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
Фильмы
Почему Леонид Филатов остался бездетным
02:56
Почему Леонид Филатов остался бездетным
Актеры
Как «Горец» испортил карьеру Кристофера Ламберта
05:10
Как «Горец» испортил карьеру Кристофера Ламберта
Актеры Фильмы
Актеры, которых уволили в разгар съемок
14:33
Актеры, которых уволили в разгар съемок
Актеры
Кинохиты 90-х, которые сегодня не хочется смотреть
11:30
Кинохиты 90-х, которые сегодня не хочется смотреть
Фильмы
Как звезда «Интернов» превратился в официанта
01:57
Как звезда «Интернов» превратился в официанта
Актеры
Что стало с девочкой из фильма «Жила-была девочка»
11:29
Что стало с девочкой из фильма «Жила-была девочка»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение