Бывшая жена Элтона Джона судится из-за «Рокетмена»

Бывшая жена знаменитого британского певца сэра Элтона Джона собралась в суд. Рената Блауэл считает, что музыкант нарушил правила их бракоразводного соглашения во время съемок "Рокетмена". Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Супруги расстались в 1988 году и условием соглашения было никогда не раскрывать причины развода, а также не разглашать публике детали их семейной жизни. Блауэл считает, что в фильме слишком много фактов из их прошлого и Джон обязан ответить по закону. Экс-супруга требует взыскать с артиста три миллиона фунтов стерлингов.

Как заявили адвокаты Блауэл, деньги — причина второстепенная. В первую очередь женщина хочет защитить свое право на неприкосновенность частной жизни.