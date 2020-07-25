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Бывшая жена Элтона Джона намерена судиться из-за «Рокетмена» 

Стелла Шмель 4 часа назад
Бывшая жена Элтона Джона судится из-за «Рокетмена»
Фото: globallookpress.com
Бывшая жена знаменитого британского певца сэра Элтона Джона собралась в суд. Рената Блауэл считает, что музыкант нарушил правила их бракоразводного соглашения во время съемок "Рокетмена". Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Супруги расстались в 1988 году и условием соглашения было никогда не раскрывать причины развода, а также не разглашать публике детали их семейной жизни. Блауэл считает, что в фильме слишком много фактов из их прошлого и Джон обязан ответить по закону. Экс-супруга требует взыскать с артиста три миллиона фунтов стерлингов.
Как заявили адвокаты Блауэл, деньги — причина второстепенная. В первую очередь женщина хочет защитить свое право на неприкосновенность частной жизни.
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Фильмы , Рокетмен , Элтон Джон
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