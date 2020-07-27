Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильмы про конец света, которые стоит посмотреть 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильмы про конец света, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма «Ной»
Кажется, что никто лучше не готов к концу света, чем современный зритель и любитель фильмов про апокалипсис. «Рамблер» расскажет о картинах о гибели человечества, которые держат в напряжении до самого конца.

«Ной»

Ноя, единственного праведного человека на Земле, стали посещать ужасные видения конца света. Поняв, что все живое ждет неминуемая гибель, главный герой принялся за строительство ковчега, который должен защитить его семью и его самого об бушующей стихией.

«12 обезьян»

Кадр из фильма «12 обезьян»
В 1996 году пандемия страшного вируса унесла жизни пяти миллиардов людей. Заключенному Джеймсу Коулу, роль которого исполнил Брюс Уиллис, предлагают участие в эксперименте, чтобы заработать помилование. Ему предстоит отправиться назад в прошлое, в 1990 год, где он должен предотвратить катастрофу, которая уничтожила почти все человечество.

«Дорога»

Кадр из фильма «Дорога»
Глобальные катаклизмы уничтожили практически все живое на Земле. Оставшиеся люди разделились на каннибалов и их добычу. По сюжету, по дороге, покрытой пеплом, идут отец и сын, которые хотят добраться до того места, где они смогут выжить. Однако каннибалы могут помешать им.

«Война миров»

Кадр из фильма «Война миров»
Никто и не подозревал, что за людьми наблюдают существа с высокоразвитым, бесчувственным интеллектом. И теперь инопланетяне намерены стереть человечество с лица Земли. Рэй Фэрриер, роль которого исполнил Том Круз, вместе с сыном и дочкой пытаются спасти свои жизни.
Комментарии 1
Фильмы , Дорога , Ной , 12 обезьян , Война миров , Джеймс Коул , Том Круз , Брюс Уиллис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три лучших фильма-головоломки
Три лучших фильма-головоломки
«Дивный новый мир»: вакханалии всех стран
«Дивный новый мир»: вакханалии всех стран
Миллионы: названы реальные гонорары Машкова
Миллионы: названы реальные гонорары Машкова
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему конфликтовали сестры Вертинские
03:10
Почему конфликтовали сестры Вертинские
Актеры
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
10:28
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
Фильмы
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
14:02
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
Фильмы
Фильмы, снятые тайком от зрителей
10:08
Фильмы, снятые тайком от зрителей
Фильмы
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
03:14
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
Актеры Фильмы
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
03:05
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
Актеры Фильмы
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
02:52
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение