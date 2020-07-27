Фильмы про конец света, которые стоит посмотреть 

Кажется, что никто лучше не готов к концу света, чем современный зритель и любитель фильмов про апокалипсис. «Рамблер» расскажет о картинах о гибели человечества, которые держат в напряжении до самого конца.

Ноя, единственного праведного человека на Земле, стали посещать ужасные видения конца света. Поняв, что все живое ждет неминуемая гибель, главный герой принялся за строительство ковчега, который должен защитить его семью и его самого об бушующей стихией.

Кадр из фильма «12 обезьян»

В 1996 году пандемия страшного вируса унесла жизни пяти миллиардов людей. Заключенному Джеймсу Коулу , роль которого исполнил Брюс Уиллис , предлагают участие в эксперименте, чтобы заработать помилование. Ему предстоит отправиться назад в прошлое, в 1990 год, где он должен предотвратить катастрофу, которая уничтожила почти все человечество.

Кадр из фильма «Дорога»

Глобальные катаклизмы уничтожили практически все живое на Земле. Оставшиеся люди разделились на каннибалов и их добычу. По сюжету, по дороге, покрытой пеплом, идут отец и сын, которые хотят добраться до того места, где они смогут выжить. Однако каннибалы могут помешать им.

Кадр из фильма «Война миров»