Что смотреть в кино после 1 августа 

1 августа начинают открываться кинотеатры по всей России. «Рамблер» расскажет, какие фильмы стоит посмотреть после снятия ограничений.

Фильм рассказывает историю молодой аристократки Эммы, которая, в отличие от своих сверстниц, не стремится поскорее выйти замуж. Однако ее новая компаньонка использует все хитрости, чтобы устроить девушке личную жизнь. Главную роль в фильме исполнила Аня Тейлор-Джой

«Неистовый»

Кадр из фильма «Неистовый»

Карен Писториус. По сюжету, мать-одиночка, опаздывая на работу, обгоняет другого водителя на светофоре. И эта ситуация приводит к тому, что все родные и друзья героини становятся мишенью для психопата. Он хочет преподать своей жертве страшный урок. Главные роли в фильме исполнили Рассел Кроу

«Вдова»

Кадр из фильма «Вдова»

Новый российский фильм ужасов рассказывает историю о том, как ежегодно на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Поисковому отряду предстоит столкнуться с духом давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой.

«Секрет»

Кадр из фильма «Секрет»