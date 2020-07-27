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Что смотреть в кино после 1 августа 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что смотреть в кино после 1 августа
Фото: Кадр из фильма «Эмма»
1 августа начинают открываться кинотеатры по всей России. «Рамблер» расскажет, какие фильмы стоит посмотреть после снятия ограничений.

«Эмма»

Фильм рассказывает историю молодой аристократки Эммы, которая, в отличие от своих сверстниц, не стремится поскорее выйти замуж. Однако ее новая компаньонка использует все хитрости, чтобы устроить девушке личную жизнь. Главную роль в фильме исполнила Аня Тейлор-Джой.

«Неистовый»

Кадр из фильма «Неистовый»
По сюжету, мать-одиночка, опаздывая на работу, обгоняет другого водителя на светофоре. И эта ситуация приводит к тому, что все родные и друзья героини становятся мишенью для психопата. Он хочет преподать своей жертве страшный урок. Главные роли в фильме исполнили Рассел Кроу и Карен Писториус.

«Вдова»

Кадр из фильма «Вдова»
Новый российский фильм ужасов рассказывает историю о том, как ежегодно на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Поисковому отряду предстоит столкнуться с духом давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой.

«Секрет»

Кадр из фильма «Секрет»
Сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми. После случившегося в их жизни появляется таинственный незнакомец, который всего за несколько дней помогает им найти новый смысл в жизни. Он также открывает им секрет, который может изменить все. В главных ролях Кэти Холмс, Джош Лукас и Джерри О’Коннелл.
Комментарии
Фильмы , Вдовы , Эмма , Карен Писториус , Аня Тейлор-джой , Джош Лукас , Кэти Холмс , Рассел Кроу
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