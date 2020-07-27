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Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен 

Lenta.ru 1 час назад
Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает Far Out Magazine.
Кинематографист представил список из 11 картин. В перечень вошли такие ленты, как «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Только ваш», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол», «Рио Браво». Возглавила список картина Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».

«Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне»,

— говорил Тарантино.
В мае режиссер выбрал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия.

«Он — номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов»,

— объяснил свой выбор кинематографист.
В декабре 2019-го Тарантино назвал лучшими фильмами года ленты «Ирландец», «Капкан» и «Доктор Сон».
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Фильмы , Его девушка Пятница , Ирландец , Социальная сеть , Таксист , Челюсти
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