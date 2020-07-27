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Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен
Фото: globallookpress.com
Американский режиссер Квентин Тарантино составил список лучших фильмов за всю историю кинематографа. Об этом сообщает Far Out Magazine.
В список лучших, по мнению Квентина Тарантино, фильмов вошли 11 картин. Первое место среди них заняла кинолента итальянского режиссера Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».
Кроме того, Тарантино внес в свой рейтинг фильмы «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Только ваш» и «Кэрри». Еще он отметил картины «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол» и «Рио Браво».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Траволта уходит из кино.
Фильмы , Его девушка Пятница , Таксист , Челюсти , Квентин Тарантино
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