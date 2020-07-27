Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен 

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Американский режиссер Квентин Тарантино составил список лучших фильмов за всю историю кинематографа. Об этом сообщает Far Out Magazine.

В список лучших, по мнению Квентина Тарантино, фильмов вошли 11 картин. Первое место среди них заняла кинолента итальянского режиссера Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».