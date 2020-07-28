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9 фильмов с правильным летним настроением 

Ivi.ru 1 час назад
9 фильмов с правильным летним настроением
Фото: Кадр из фильма "Под солнцем Тосканы"
Лето уже в самом разгаре и зовет: «Ну выходи скорее, я же уже пришло!». Настала пора красивых закатов, ночных прогулок, любви, путешествий и приключений, которую стоит провести так, чтобы гипотетическая учительница, читая ваше сочинение на тему «Как я провел лето», плакала от зависти.
Впрочем, все мы уже давно не школьники и провести целых три месяца весело и беззаботно — уже не в нашей власти. Но для тех дней, когда вырваться из каменных джунглей не удалось, и вы 9 часов просидели на работе, мы собрали несколько солнечных фильмов, любой из которых подарит вам настоящее летнее настроение.

Римские каникулы

Лето 1952 года в Риме выдалось очень жарким, камеры ломались от высокой температуры, туристы упрямо влезали в кадр, а Уильям Уайлер снимал историю о Золушке наоборот: о принцессе, сбежавшей из дворца и полюбившей простого журналиста. Но вопреки трудностям Уайлер продолжал делать свое дело и сотворил чудесную картину о любви, парящей над Римом, солнечным потоком бегущей по улицам и растворяющейся в людях и в небе над городом.

Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических

Старость… это слово пугает. Год за годом мы миримся с ним и привыкаем к неизбежности. Но режиссер Джон Мэдден категорически не хочет мириться с действительностью! Он собирает семь почтенных английских старичков и старушек, забрасывает их в красочную Индию и подталкивает их к новой жизни. Конечно же, сперва наши герои немного опешили от такой смены обстановки, но очень быстро освоились и показали нам, молодым, что старость — это всего лишь циферка в паспорте.

Трое в лодке, не считая собаки

Однажды трое джентльменов, связанных теплыми дружескими отношениями, решили разнообразить свой отдых и организовали совместное путешествие по реке или, как это сейчас называют, сплав. Судьба недвусмысленно подталкивала их отказаться от этой затеи еще на стадии подготовки. Но отважные мужчины не вняли ее знакам. В итоге, имеем замечательную комедию о дружбе, любви и тяготах походного быта, сдобренную первоклассным английским юмором.

Тропы

Если вам надоели шумные компании и ночные дискотеки, вас мутит от суеты и хочется покоя, то совсем недавно специально для вас сняли прекрасную картину «Тропы», мило и неспешно повествующую о путешествии девушки и ее верблюдов через всю Австралию.
Кадр из фильма
Безмятежный, но грандиозный размах пустынных пейзажей и величественная тишина предназначены специально для того, чтобы вы отдохнули, набрались сил и порадовали свои глаза. Но скучно вам не будет, ни минуты! Тянуть весь фильм на одной девушке и четырех верблюдах нелегко, но Джон Кёрран как-то умудрился.

Хороший год

Сюжет подобного фильма любой сценарист может написать на коленке, но вот преподнести его зрителю с ощущением праздника может совсем не каждый режиссер. В этом случае Ридли Скотт ублажил зрителя по высшему разряду: юмор, солнце, изысканные вина, вкусная еда, провинциальная Франция и любовь, которая чуть было не закончилась утонувшим в бассейне Расселом Кроу.

Перед рассветом

Мужчина и женщина случайно разговорились в поезде, когда одному из них уже пора было выходить. И они вышли из вагона вместе, чтобы провести за разговорами всю ночь до утра и совершить неспешную прогулку по старинным улицам, которая на всю жизнь останется в памяти у обоих. Один писатель описал это так: «Они беседовали как все влюбленные, а о чем, вы и сам знаете, если влюблялись, а если не знаете, то и не надо».

Под солнцем Тосканы

После развода с мужем Фрэнсис задумывает начать новую жизнь в другой стране, среди солнца, уюта и новых друзей. Она покупает в Италии дом своей мечты, в котором, как ей кажется, ей суждено прожить свою жизнь в тишине и спокойствии, и нанимает бригаду польских гастарбайтеров, чтобы отремонтировать его. Однако, когда разношерстная компания строителей появляется в ее жилище, Фрэнсис понимает, что спокойная жизнь ей в ближайшее время никак не угрожает.

Грязные танцы

Маленькая дорогая машинка мчит семейство уважаемого доктора в горы, где они планируют провести лето в обществе своих таких же консервативных и чопорных друзей.
Кадр из фильма
Для молодой девушки все это — скука смертная, но судьба улыбается ей и организовывает встречу с первым красавчиком пансионата, искушенным в любви профессиональным танцором Джонни, у которого, несмотря на лихой вид, очень добрая и благородная душа. Эх, первая любовь, страсть и танцы, танцы, танцы…

Мосты округа Мэдисон

«Мосты…» порадуют нас солнечным сельским пейзажем, который после прошедшего теплого дождя дарит людям восхитительные запахи оживающих цветов и деревьев. В глубине этой дивной картины постаревший последний ковбой и домохозяйка, забывшая свои мечты, рассматривают ветхий мост. У них есть всего 4 дня, которые навсегда поменяют их жизнь.
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Комментарии
Фильмы , Тропы , Скотт Ридли , Уильям Уайлер , Джон Мэдден , Рассел Кроу , Джон Керран
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