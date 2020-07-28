Культовые фильмы 80-х, у которых будет продолжение 

Американский принц в Америке, охотники за приведениями и приключения Индианы Джонса, — истории, которые знает каждый. "Рамблер" рассказывает о культовых картинах 1980-х годов, у которых в скором времени выйдет продолжение.

"Индиана Джонс"

Кадр из фильма "Индиана Джонс"

Кадр из фильма "Охотники за привидениями"

Эрни Хадсон и Еще один культовый фильм, снятый в 1984 году, — "Охотники за привидениями". В центре сюжета сиквела окажется не знаменитая команда актеров, Билл Мюррей Дэн Эйкройд , а подростки — брат и сестра, которые узнали секрет своего дедушки на ферме в Оклахоме. Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма перенесли на 5 марта 2021 года.

Кадр из фильма "Поездка в Америку"