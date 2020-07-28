Культовые фильмы 80-х, у которых будет продолжение 

Американский принц в Америке, охотники за приведениями и приключения Индианы Джонса, — истории, которые знает каждый. "Рамблер" рассказывает о культовых картинах 1980-х годов, у которых в скором времени выйдет продолжение.
"Индиана Джонс"
Кадр из фильма "Индиана Джонс"
Любимый приключенческий фильм миллионов про Индиану Джонса спустя 14 лет получит продолжение. Пятая часть франшизы будет последней. Премьера запланирована на 29 июля 2022 года. Однако режиссером ленты будет уже не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд, известный по фильмам "Логан" и "Ford против Ferrari". Роль Индианы Джонса, как и прежде, сыграет Харрисон Форд.
Кадр из фильма "Охотники за привидениями"
Еще один культовый фильм, снятый в 1984 году, — "Охотники за привидениями". В центре сюжета сиквела окажется не знаменитая команда актеров, Билл Мюррей, Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд, а подростки — брат и сестра, которые узнали секрет своего дедушки на ферме в Оклахоме. Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма перенесли на 5 марта 2021 года.
Кадр из фильма "Поездка в Америку"
Комедия про приключения африканского принца в Америке с Эдди Мерфи в главной роли вышла в прокат 32 года назад — в 1988 году. Во второй части фильма герою придется вновь отправиться в США. На этот раз правитель Замунды будет искать своего потерянного сына. Премьера сиквела состоится 18 декабря 2020 года.