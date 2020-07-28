Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал список из лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine. А «Рамблер» расскажет, какие из них точно следует посмотреть.

«Хороший, плохой, злой»

кадр из к/ф «Хороший, плохой, злой»

Наверное, вы сразу догадаетесь, почему Квентину так нравится этот фильм. Режиссер просто обожает фильмы в жанре вестерн, это чувствуется по его работам. В фильме «Хороший, плохой, злой» таинственный стрелок скитается по просторам Дикого Запада. Совершенно одинокий он неожиданно встречает незнакомце, с которыми объединяется для поиска украденного золота. Но совместная работа — не самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов.

кадр из к/ф «Дюнкерк»

В картине «Дюнкерк» Кристофера Нолана вы не увидите крови, но почувствуете зло, которое будет окружать вас со всех сторон: стрелять с воздуха, подрывать корабли и разбрасывать пропагандистские листовки. Атмосфера замкнутого пространства нагнетает, а отсутствие монологов растягивает секунды в часы. Кажется, будто именно ожидание и страх обволакивают поле боя. А если это вовсе не поле? И никакого боя нет? Есть только обстрел и ты — враг, пушечное мясо. Оказывается, победа в войне — это не победа. Жизнь — это победа.

кадр из к/ф «Социальная сеть»