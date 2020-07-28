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Лучшие фильмы в истории кино по мнению Квентина Тарантино 

Анастасия Иванова 1 час назад
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал список из лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine. А «Рамблер» расскажет, какие из них точно следует посмотреть.

«Хороший, плохой, злой»

кадр из к/ф «Хороший, плохой, злой»
Наверное, вы сразу догадаетесь, почему Квентину так нравится этот фильм. Режиссер просто обожает фильмы в жанре вестерн, это чувствуется по его работам. В фильме «Хороший, плохой, злой» таинственный стрелок скитается по просторам Дикого Запада. Совершенно одинокий он неожиданно встречает незнакомце, с которыми объединяется для поиска украденного золота. Но совместная работа — не самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов.

«Дюнкерк»

кадр из к/ф «Дюнкерк»
В картине «Дюнкерк» Кристофера Нолана вы не увидите крови, но почувствуете зло, которое будет окружать вас со всех сторон: стрелять с воздуха, подрывать корабли и разбрасывать пропагандистские листовки. Атмосфера замкнутого пространства нагнетает, а отсутствие монологов растягивает секунды в часы. Кажется, будто именно ожидание и страх обволакивают поле боя. А если это вовсе не поле? И никакого боя нет? Есть только обстрел и ты — враг, пушечное мясо. Оказывается, победа в войне — это не победа. Жизнь — это победа.

«Социальная сеть»

кадр из к/ф «Социальная сеть»
Фильм практически документально показывает, как Марк Цукенберг создал самую популярную социальную сеть — Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов гарвардского университета, которые за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Социальная сеть , Дюнкерк , Квентин Тарантино , Кристофер Нолан , Гарвардский университет
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