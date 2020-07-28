7 интригующих психологических триллеров

Не хватает острых ощущений? Мы дадим их вас сполна. Осталось только выбрать, с чего вы хотите начать.

"Незваный гость"

В детстве Со-джин недоглядел за младшей сестрой, и девочка потерялась. Годами семья не могла пережить утрату, но почти 25 лет спустя нашлась девушка, как две капли воды похожая на пропавшую. Генетический тест подтверждает родство, все близкие счастливы, и только Со-джин сомневается в личности той, кто живет теперь с ним под одной крышей.

"Глотай"

У Хантер идеальная по мнению общества жизнь. Она нашла прекрасного юношу — красивого, богатого, успешного — который взял ее в жены и не требует работать. Она ждет своего первенца, и все над ней хлопочут. Свекры готовы в любую секунду прийти на помощь. Никто и не подозревает, что Хантер заперта в доме, ее родня все решает за нее, и сейчас она чувствует себя ужасно одиноко. Из-за напряжения у девушки появляется странное хобби — глотать мелкие предметы, которых в огромном доме великое множество.

"Переводчики"

Девять талантливых переводчиков закрывают в подвале дома известного писателя. Новая книга должна стать сенсацией, и автор не может допустить утечки и строки своего романа. У переводчиков забирают смартфоны, лишают личного пространства, фактически закрывают на ключ. И все же, несмотря на меры предосторожности, первые десять страниц книги попадают в открытый доступ. Обезумевший писатель идет на крайние меры, чтобы ликвидировать «утечку» и спасти свое детище.

"Не в себе"

Молодая девушка Сойер с трудом оправилась после долгого романа. Ее возлюбленный был тираном и извергом, контролировал ее каждый шаг, и в итоге героиня была вынуждена добиться судебного запрета и уехать в другой город. Но даже на новом месте ее преследуют призраки прошлого. Сойер решает провериться у психиатра и против своей воли оказывается прикованной к кровати в лечебнице. Самый ужас в том, что она уверена: один из врачей — ее бывший.

"Не дыши"

Трое подростков из неблагополучных семей промышляют грабежами — отец одного из них устанавливает охранные системы, и парень с легкостью залезает в дома бывших клиентов отца. Однажды им подкидывают наводку на слепого и одинокого ветерана войны, хранящего дома несколько сотен тысяч долларов. Такая сумма может раз и навсегда решить все их финансовые проблемы, и приятели решают рискнуть.

"Лофт"

Сюжет закручен вокруг пятерых мужчин, у каждого есть полноценная, но поднадоевшая им семейная жизнь. Друзья решают купить недорогой лофт, чтобы время от времени водить туда любовниц. Однажды придя в своё «тайное логово» парни обнаруживают в кровати окровавленное тело девушки, прикованное наручниками к кровати.

"Кожа, в которой я живу"