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Фильмы об автокатастрофах, которые оставят неизгладимое впечатление 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Фильмы об автокатастрофах и потере памяти
Фото: Кадр из фильма "Неизвестный"
С каждым годом количество дорожно-транспортных происшествий неумолимо растет. Далеко не все случаи приводят к гибели, но при этом ДТП может нанести непоправимый ущерб здоровью, например, спровоцировать потерю памяти. «Рамблер» сделал подборку фильмов, об автокатастрофах, которые оставят неизгладимое впечатление.

«Неизвестный»

Врач Мартин Харрис находясь в Берлине попадает в автокатастрофу, которая окажется для него судьбоносной. Придя в себя после комы, он с ужасом обнаруживает, что его собственная жена не признает в нем мужа и называет своим супругом совершенно постороннего человека. Харрису никто не верит, и к тому же за ним начинают охотиться таинственные убийцы. Чтобы узнать всю правду, главному герою придется очень постараться.

«Вдрбезги»

Преуспевающий архитектор Ден Меррик приходит в себя после страшной автомобильной аварии. Вместо лица — кровавая маска, да еще и полная потеря памяти. Жена Джудит и друзья помогают ему восстановить прошлое. Но главного героя мучают сомнения — он не доверят тем, кто окружает его. Поэтому Ден нанимает частного сыщика, чтобы докопаться до истины. Но он и не подозревает, сколько тайн скрыто вокруг него.

«Радиус»

Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь, но на его пути встречаются лишь безжизненные тела. Причем не только людей, но и птиц, и животных. Сначала главный герой решил, что всему виной вирус, который планомерно выкашивает все живое. Но, оказывается, что причина кроется в нем.
Комментарии
Фильмы , Неизвестный , Неизвестная
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