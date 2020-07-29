Фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить

Из-за пандемии коронавируса многие фильмы так и остались незамеченными зрителями. «Рамблер» расскажет о самых интересных картинах 2020 года.
«Мой создатель»
Действие фильма происходит в 2048 году. Молодой ученый, роль которого исполнил Тео Джеймс, занимается разработкой искусственного интеллекта. При этом главный герой собирает инновационного робота, в которого он собирается загрузить сознание погибшей жены.
«Ночной портье»
Кадр из фильма «Ночной портье»
По сюжету, главный герой — аутист, который работает ночным портье, поскольку ему сложно общаться с окружающими. Он следит за гостями отеля при помощи скрытых камер и делает записи, чтобы все же научиться контактировать с людьми. В свою последнюю смену он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров, а затем и главным подозреваемым. Главные роли в картине исполнили Тай Шеридан и Ана де Армас.
«Чувствуй ритм»
Кадр из фильма «Чувствуй ритм»
Главная героиня проваливает прослушивание на Бродвее. Потеряв надежду на успешную карьеру, девушка возвращается домой. Там ее бывший преподаватель по танцам предлагает героине тренировать команду юных девочек для большого конкурса. Однако девушка даже не подозревает, что ее ждет. Главную роль исполнила София Карсон.