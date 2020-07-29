Фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить

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Из-за пандемии коронавируса многие фильмы так и остались незамеченными зрителями. «Рамблер» расскажет о самых интересных картинах 2020 года.

«Мой создатель»

Действие фильма происходит в 2048 году. Молодой ученый, роль которого исполнил Тео Джеймс , занимается разработкой искусственного интеллекта. При этом главный герой собирает инновационного робота, в которого он собирается загрузить сознание погибшей жены.

«Ночной портье»

Кадр из фильма «Ночной портье»

Ана де Армас. По сюжету, главный герой — аутист, который работает ночным портье, поскольку ему сложно общаться с окружающими. Он следит за гостями отеля при помощи скрытых камер и делает записи, чтобы все же научиться контактировать с людьми. В свою последнюю смену он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров, а затем и главным подозреваемым. Главные роли в картине исполнили Тай Шеридан

«Чувствуй ритм»

Кадр из фильма «Чувствуй ритм»