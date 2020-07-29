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6 культовых фильмов о нездоровых чувствах 

BigPicture.ru 4 часа назад
6 культовых фильмов о нездоровых чувствах
Фото: BigPicture.ru
Большинство людей считают любовь одним из прекраснейших чувств на свете, однако порой она способна в буквальном смысле сводить с ума. Делимся подборкой лучших кинокартин о безумстве любви.
«Синий бархат», «Последнее танго в Париже», «Одержимость» — тема больной любви активно освещается в кинематографе, раскрывая все грани безумного чувства, будь то желание спасти возлюбленного или добиться славы и признания в любимом деле любой ценой.
Отчаянные жертвы, отказ от собственных принципов, полная капитуляция перед страстью — герои лент из нашей сегодняшней подборки позволили себе испытать всю палитру оттенков сумасшедшей любви.

«Последнее танго в Париже», 1972 год

Кинокартина Бернардо Бертолуччи, вышедшая на экраны в 1972 году, представляет собой историю безумной и запретной любви, полную противоречий, откровенности и настоящей страсти.
Кадр из фильма
Благодаря симбиозу захватывающего сюжета, талантливой актерской игры и визуальной составляющей картины, фильм обрел статус культового и прочно закрепил свои позиции на рынке киноиндустрии.

«Синий бархат», 1986 год

Кинокартина Дэвида Линча «Синий бархат» — настоящая ода безумным чувствам. Молодой парень Джеффри, обуреваемый страстным любопытством, обворожительная музыкальная исполнительница Дороти, чья личная драма переросла в одержимость, съедаемый похотью и злостью злодей Фрэнк Бут — каждый из персонажей ленты по-своему ослеплен сильным чувством. Кинокартина «Рассекая волны» по праву считается одной из наиболее знаковых работ современного кинематографа — помимо признания публики и критиков, фильм также был удостоен ряда престижных премий и номинаций, включая награду Каннского фестиваля, премию «Сезар», а также номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».

«Горькая луна», 1992 год

Фильм «Горькая луна» авторства Романа Полански вышел на экраны в 1992 году. Кинокартина раскрывает зрителю подробности взаимоотношений супружеской пары, которая всеми доступными способами пытается открыть новые грани своих притупившихся чувств.
В рамках поиска новых ощущений супруги отправляются в круиз, где встречают Мими и Оскара — мужа и жену, чья любовь имеет настолько странный и пугающий характер, что одновременно граничит с ненавистью, презрением, желанием мести, страстью и злостью.
Этот эротический триллер занял уверенные позиции в современной киноиндустрии — увлекательный сюжет, полный самых разных эмоций, талантливая игра актеров, режиссерская работа и стилистическая составляющая обеспечили проекту любовь и признание зрителей и критиков.

«Рассекая волны», 1996 год

«Рассекая волны» — мелодрама авторства одного из самых эксцентричных режиссеров современности Ларса фон Триера. В центре сюжета — странная и запутанная история любви молодой и крайне религиозной девушки Бесс и ее взрослого супруга Яна. Фильм изобилует как душевными, так и физическими откровениями героев, а сюжет плотно переплетает духовность, психологию и телесность.
Кадр из фильма
Кинокартина «Рассекая волны» по праву считается одной из наиболее знаковых работ современного кинематографа — помимо признания публики и критиков, фильм также был удостоен ряда престижных премий и номинаций, включая награду Каннского фестиваля, премию «Сезар», а также номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».

«Вики Кристина Барселона», 2008 год

Кинокартина «Вики Кристина Барселона», снятая Вуди Алленом в 2008 году, повествует о любовных приключениях сразу четырех персонажей. В их истории есть место страсти, искренности, нежности, ненависти, ревности и боли, что создает поистине уникальный сюжет, наполненный романтикой и драмой одновременно.
Талантливая игра Хавьера Бардема, Пенелопы Крус, Скарлетт Йоханссон и Ребекки Холл, а также тонкая режиссерская работа и детально проработанный сценарий обеспечили ленте славу одного из культовых произведений современной киноиндустрии и сразу несколько престижных наград.

«Одержимость», 2014 год

Драма «Одержимость», ставшая успешным дебютом режиссера Дэмьена Шазелла, повествует о безумной любви талантливого барабанщика Эндрю Нимана (Майлз Теллер) к музыке и его болезненных отношениях с его учителем, маэстро Теренсом Флетчером (Дж. К. Симмонс).
Искреннее желание достичь своей цели любой ценой, муки унижения и отчаяния, разочарование и боль — название этой ленты идеально описывает ту степень любви, о которой идет речь в кинокартине.
Лента получила широкое признание публики, а также была удостоена ряда наград, в том числе трех премий «Оскар», «Золотой Глобус» и приза кинофестиваля Сандэнс.
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Фильмы , Вики Кристина Барселона , Оскар , Горькая луна , Одержимость , Бернардо Бертолуччи , Скарлетт Йоханссон , Пенелопа Крус , Майлз Теллер , Дэвид Линч , Роман Полански , Хавьер Бардем , Ларс фон Триер , Дэмьен Шазелл
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